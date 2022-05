La mitad de las mariposas del Reino Unido, en peligro de extinción o cerca de estarlo

La mitad de las mariposas del Reino Unido están en peligro de extinción o cerca de estarlo, advirtió el miércoles una organización de protección de estos insectos que sufren los efectos del cambio climático y la contaminación.

Cuatro de las 62 especies evaluadas ya están extinguidas a nivel regional, denunció la oenegé Butterfly Conservation.

De las 58 restantes, 24 están amenazadas de extinción, clasificadas como en peligro o con probabilidad de extinguirse en el Reino Unido y otras cinco especies están clasificadas como casi amenazadas.

La situación ha empeorado desde la última evaluación realizada en 2011, con otras cinco especies en peligro de extinción, lo que supone un aumento del 26%.

"Es chocante que la mitad de las especies de mariposas que quedan en el Reino Unido figuren como amenazadas o casi amenazadas en la nueva lista roja", afirmó Richard Fox, responsable científico de Butterfly Conservation.

Today marks the publication of our 'Butterfly Red List' which assesses all the butterfly species that have bred regularly in Great Britain against the rigorous criteria set out by @IUCNRedList. 🦋Details in this thread, or you can read here 👉 https://t.co/UJlqhal7RJ#RedListpic.twitter.com/PVJfxILDYN