La empresa matriz de Google advirtió a sus más de 150,000 colaboradores que para el 3 de diciembre todos debían mostrar su certificación, de lo contrario serían enviados de licencia hasta ser despedidos si continuaban negándose a la vacuna.

La multinacional estadounidense tomó esta decisión con tal de apoyar la jornada de vacunación que promueve el gobierno, debido a la baja tasa de vacunados actualmente en el país norteamericano.

Según un memorándum enviado a los colaboradores obtenido por CNBC, el despido será justificado por incumplimiento a las políticas de vacunación.

El documento indicaba que los trabajadores de la empresa debían adjuntar su documentación en la intranet de la empresa que los oficializa con su esquema de vacunación completo antes del 3 de diciembre o presentar una excepción médica o religiosa con fecha límite del 18 de enero.

Los que no hayan cumplido con los requerimientos, serían puestos en 'licencia administrativa pagada' durante 30 días, si después de esta medida continuaban evitando la vacuna, serían enviados a casa por un tiempo máximo de 6 meses con 'licencia personal no remunerada' y a esto le seguiría el despido.

Estas políticas se deben a las medidas flexibles que ha otorgado la Casa Blanca, Alphabet, la casa matriz de Google, indicó que estas indicaciones deben ser seguidas por quienes se encuentran por teletrabajo y los que no, "Cualquier persona que entre en un edificio de Google debe estar completamente vacunada o tener un permiso aprobado que le permita trabajar o acudir a las instalaciones", además de aclarar que las pruebas para detectar el virus no son una alternativa válida a la vacunación. Esto último se debe a que el gobierno de Joe Biden había mencionado que quienes no se han vacunado podían realizarse pruebas semanales que debían correr por cuenta del colaborador, de lo contrario la empresa sería multada con un monto de 14,000 por incumplir las medidas de bioseguridad.

Indignados por las imposiciones de la empresa, un grupo de 600 colaboradores de Google firmaron y difundieron un manifiesto en donde se oponían a las medidas sobre vacunarse y solicitaban a la empresa que se retractara de la obligación y creara un nuevo mandato que fuera "inclusivo para todos los googler's".

Ante estas quejas, el CEO de la empresa, Sundar Pichai no se ha manifestado, sin embargo, entre sus planes ya se encontraba que los colaboradores que se encontraban de forma remota regresaran, con tal de empezar a recuperar la memoria muscular de estar en la oficina con más regularidad.