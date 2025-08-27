¡Bad Bunny versión panameña! Gabo Novoa es el ganador del segundo show de Tu Cara Me Suena, mira aquí los detalles

El segundo show de Tu Cara Me Suena 2025 tuvo de todo: meneo, lambada, salsa, pop, reguetón y hasta un toque country-pop con Taylor Swift . Cada participante se entregó al máximo y dejó claro que esta temporada está más reñida que nunca. Aquí te contamos todo lo que sucedió.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Lo que pasó en el segundo show de Tu Cara Me Suena 2025 fue candela pura! Nadie quedó sentado, todos mantuvieron la boca abierta y hasta el jurado terminó con cara de “¿y ahora cómo superamos esto?”.

La noche arrancó con la expectativa por los dos que ya tienen el título de favoritos colgado en la frente: Kabliz, que sigue brillando luego de llevarse los 12 puntos de cada jurado en la gala pasada, y Valeria Retally, que arrasó con el cariño del público y se coronó como la consentida del votómetro. Con esa antesala, la segunda gala prometía espectáculo del bueno… y vaya que lo cumplió.

Y, por si fuera poco, esta vez la mesa de jurados tuvo un toque especial: además de los jueces fijos, se sumó como cuarto jurado invitado la inconfundible Sra. Dezdy, ex participante y ganadora de Tu Cara Me Suena, quien regresó al show no para transformarse, sino para evaluar con ojo crítico y corazón de artista a sus nuevos colegas del escenario. Su presencia desató la emoción del público, que la recibió con aplausos y gritos de cariño.

Marigaby Sealy abrió con pura energía al ritmo de Lisa M

Abrir un show nunca es fácil, pero si alguien supo hacerlo fue Marigaby Sealy, a quien el pulsador le asignó encarnar a nada más y nada menos que Lisa M, la pionera del reguetón femenino. Y lo hizo a lo grande, con el icónico tema “Menéalo”.

Desde el primer segundo, Marigaby dejó en claro que venía con toda la actitud. Vestida con un look urbano y rodeada de bailarines, sacudió el escenario no solo con su voz, sino con una coreografía que mezcló hip hop, vueltas acrobáticas y un “flow” urbano que levantó de la silla a los presentes. El jurado resaltó su valentía y energía, mientras que el público no pudo evitar corear el famoso “ménealo, ménealo”. Una apertura explosiva que encendió motores para lo que vendría.

Valeria Retally fue Selena y todos dijimos: “¡Como la florrrr!”

El segundo turno fue para Valeria Retally, quien recibió el reto de transformarse en la eterna Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex. Vestida con el inolvidable traje morado de lentejuelas, labios rojos y esa presencia magnética que caracterizaba a Selena, Valeria interpretó el clásico “Como la Flor”.

No solo imitó la voz, sino que se metió de lleno en el alma de la artista, logrando que más de un televidente soltara una lágrima de nostalgia. El jurado la felicitó por la dulzura y la fuerza interpretativa, destacando lo difícil que es encarnar a un ícono de esa magnitud sin caer en la caricatura. Y el público… bueno, el público simplemente la ovacionó, confirmando que Valeria sigue siendo su favorita.

Judy Meana hizo historia como Juan Gabriel

Y entonces… ¡boom! Llegó el momento de romper esquemas. Por primera vez en esta nueva temporada, sucedió un cambio de género. Judy Meana salió transformada en nada más y nada menos que Juan Gabriel. Sí, el Divo de Juárez revivió en Panamá, y fue gracias a “La Ex”.

Vestuario impecable, movimientos icónicos y esa interpretación de “Querida” que puso la piel de gallina. El público no podía creerlo: Judy se salió de su zona de confort y demostró que en este show no hay límites de género ni de estilo.

Gabo Novoa le robó el flow a Bad Bunny

El cuarto turno fue para Gabo Novoa, y aquí había un “chisme” pendiente: en la gala pasada le aplicó el famoso “te lo robo” a Robin Durán y se quedó con Bad Bunny. Así que esta semana le tocaba demostrar si el robo valía la pena.

Pues sí, valió. Gabo salió con gafas, pinta urbana y toda la actitud del conejo malo para cantar “Baile Inolvidable”. Se movió, tiró flow y hasta improvisó gestos típicos de Bad Bunny. El público le dio su sello de aprobación, y Robin… bueno, Robin seguro estaba pensando “me salió caro ese robo”.

Kabliz brilló otra vez con Benson Boone

Después llegó el momento más esperado por muchos: Kabliz, el actual favorito. Esta vez le tocó ser Benson Boone y cantar “Beautiful Things”.

Con luces potentes, banda en vivo y una mezcla explosiva de pop y rock, Kabliz demostró por qué se ganó el título de “el niño mimado del jurado”. Su interpretación estuvo cargada de emoción, y aunque venía con la presión de repetir la hazaña de la gala pasada, volvió a clavarla. El público gritaba, los jurados aplaudían y hasta Benson Boone debería estar orgulloso en su casa (si vio TVN).

La Ministra sacó su lado urbano como Karol G

Ya casi al final de la gala, llegó una de las transformaciones más esperadas: La Ministra encarnando a Karol G. Con peluca rubia, un vestuario atrevido y mucha seguridad, interpretó el tema “Papasito”.

La presentación incluyó coreografía de lambada, algo que sorprendió a todos, y que le dio un giro divertido y sensual a su número. La Ministra demostró que puede adaptarse a cualquier género y que la música urbana también le queda bien. El jurado destacó su actitud y la conexión que logró con la audiencia.

Franklyn Robinson fue Oscar D’León y el teatro se volvió una pista de salsa

El penúltimo turno fue para Franklyn Robinson, y aquí hubo sabor del bueno. Se convirtió en Oscar D’León, el “Sonero del Mundo”, e interpretó “Detalles”.

Bigote perfecto, voz potente y un tumbao que hizo que hasta los técnicos de cámaras quisieran bailar. Fue una de esas presentaciones que ponen a todo el mundo de pie. El jurado bailó en la mesa, el público coreó el coro y Franklyn dejó claro que lo suyo no es solo show, sino talento de verdad.

Robin Durán cerró con broche de tacones rosas como Taylor Swift

Y para cerrar con broche de oro, llegó el momento más esperado de la noche. El pulsador le jugó la broma (o el regalazo) de su vida a Robin Durán: le tocaba ser Taylor Swift.

¿Y qué hizo Robin? Se lo tomó en serio. Salió con tacones rosa, pasarela incluida y un look digno de Swiftie para interpretar “Style”. El público enloqueció, las redes explotaron y los jurados no sabían si aplaudir, reír o ponerse de pie a corear.

Fue divertido, arriesgado y sorprendente. Robin se robó el show y demostró que Tu Cara Me Suena es un espacio donde todo es posible: desde Juan Gabriel hasta Taylor Swift… versión panameña.

El momento más tenso: La votación

Con la competencia más reñida que nunca, Eddy Vásquez les lanzó la pregunta clave a los jurados: “Del 4 al 12, ¿cómo reparten sus votos?”. Aquí las respuestas que dieron.

SANDRA SANDOVAL

Gabo Novoa – 10

MaryGaby - 12

Robin - 4

Franklyn - 5

La Ministra - 7

Judy Meana - 8

Valeria Retally - 9

Kabliz - 6

EMILIO REGUEIRA

Gabo Novoa - 12

Robin Durán - 4

MariGaby - 10

Valeria Retally - 9

Franklyn Robinson - 5

La Ministra - 6

Judy Meana - 7

Kabliz - 8

MIGUEL ESTEBAN

Gabo Novoa - 12

Robin Durán - 4

MariGaby - 10

Franklyn Robinson - 6

Valeria Retally - 7

La Ministra - 5

Judy Meana - 8

Kabliz – 9

Sra. Dezdy

Gabo Novoa - 9

Robin Durán - 4

MariGaby - 10

Franklyn Robinson - 7

Valeria Retally - 6

La Ministra - 8

Judy Meana - 12

Kabliz – 5

¡Pero eso no fue todo! El público también tiene el derecho de elegir con sus 5 puntos asignados, y, siendo así, fue La Ministra la abanderada y favorita de los televidentes.

Entonces, ya con los puntos sumados y una noche con bailes inolvidables, fue Gabo Novoa en la piel de Bad Bunny, quien se llevó el premio mayor.

El pulsador hizo de las suyas: Mira aquí los artistas del tercer show

Rumbo al tercer show

Lo único seguro es que cada miércoles, Panamá entero se rinde ante la magia de Tu Cara Me Suena. Y si la segunda gala ya nos dejó sin aliento con lambadas, tacones rosas y voces que parecían calcadas de los originales, lo que viene promete aún más.

El tercer show se perfila como una montaña rusa de emociones: nuevas transformaciones que nadie vio venir, personajes que pondrán a prueba a los participantes hasta llevarlos al límite, y sorpresas que harán que el público grite, ría y hasta derrame alguna lágrima frente a la pantalla. ¡Nos vemos el próximo miércoles!