Tu Cara Me Suena 2025: En minutos, comienza el primer show luego de seis años

Ocho valientes famosos se preparan para salir del clonador y sorprendernos con sus primeras transformaciones de la temporada. ¡Mira aquí el show!

Ciudad de Panamá, Panamá/El Campus ITSE ya está encendido para recibir a Franklyn Robinson, La Ministra, Kabliz, Judy Meana, Robin Durán, Marigaby, Valeria Retally y Gabo Novoa, quienes se atreverán a transformarse en grandes estrellas de la música.

Sandra Sandoval, Emilio Regueira, Miguel Esteban y un cuarto jurado invitado ya afinaron sus oídos para poner bajo la lupa a los ocho valientes que aceptaron el reto de sumarse al regreso del megaproyecto más grande de Panamá luego de seis años.

¡No te despegues de la pantalla porque tu podrás emitir tu voto por el favorito de la noche y vivir con nosotros todas las emociones de Tu Cara Me Suena 2025!