EN VIVO | Quinto show de Tu Cara Me Suena

Ciudad de Panamá, Panamá/HOY el escenario se enciende: Franklyn será Italian Somali, Gabo Novoa la mismísima Alejandra Guzmán, Judy sacará su lado Gloria Trevi y Kabliz llega en dupla explosiva con Miguel Melfi como Peso Pluma y Eslabón Armado. Entre Makano, Miley, Héctor Lavoe y Young Miko, el pulsador no tuvo piedad. Con un jurado sorpresa y ensayos a toda máquina, ¡la gala pinta para ser un verdadero despeluque musical!

¡No olvides votar por tu participante favorito!