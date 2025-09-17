EN VIVO | Quinto show de Tu Cara Me Suena

Tu Cara Me Suena

Franklyn Robinson será Italian Somali, Gabo Novoa se convertirá en Alejandra Guzmán, Judy Meana revivirá a Gloria Trevi, mientras que Kabliz y Miguel Melfi harán temblar el escenario como Peso Pluma y Eslabón Armado. A esto se suman La Ministra como Makano, Marigaby como Miley Cyrus, Robín Durán en la piel de Héctor Lavoe y Valeria Retally como Young Miko.

TU CARA ME SUENA 2025 - SHOW 5 | EN VIVO / Sara Marquez
Sara Marquez - Periodista
17 de septiembre 2025 - 19:35

Ciudad de Panamá, Panamá/HOY el escenario se enciende: Franklyn será Italian Somali, Gabo Novoa la mismísima Alejandra Guzmán, Judy sacará su lado Gloria Trevi y Kabliz llega en dupla explosiva con Miguel Melfi como Peso Pluma y Eslabón Armado. Entre Makano, Miley, Héctor Lavoe y Young Miko, el pulsador no tuvo piedad. Con un jurado sorpresa y ensayos a toda máquina, ¡la gala pinta para ser un verdadero despeluque musical!

