Tu Cara Me Suena 2025: HOY regresa la fiesta de las transformaciones ¡ocho famosos, un escenario nuevo y cero miedo al ridículo!

Prepárate porque hoy no será una noche cualquiera. Seis años de espera llegan a su fin y el show más camaleónico de la televisión vuelve para sacudirnos la rutina: Tu Cara Me Suena arranca su novena temporada y promete hacernos cantar, bailar y hasta llorar de la risa.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Se acabó la cuenta regresiva! Hoy, las luces, la música y la magia se encienden porque la nueva temporada de Tu Cara Me Suena llega a las pantallas para conquistar nuevamente a Panamá. Después de seis largos años de ausencia, el show que transforma a los artistas en leyendas de la música vuelve recargado, con un elenco explosivo, un escenario nunca antes visto y la promesa de hacernos cantar, reír y emocionarnos como nunca.

¡Seis años de espera que valieron la pena!

La última vez que vimos Tu Cara Me Suena fue en 2019, cuando la inolvidable Señora Dezdy se alzó con la corona gracias a su talento y carisma. Desde entonces, los fanáticos han estado pidiendo a gritos el regreso del programa… ¡y llegó el día!

Esta edición no solo marca el regreso del show, también inaugura una nueva era: el espectáculo estrena casa en el moderno Campus ITSE, sede de los megaproyectos de TVN, un escenario que promete convertirse en el epicentro de las transformaciones más impresionantes.

El Campus ITSE se convertirá desde hoy en un templo de la música y la creatividad. La producción de TVN ha diseñado un escenario con pantallas gigantes, luces de última tecnología y una puesta en escena pensada para que cada imitación sea un verdadero concierto. ¡Y vaya que lo hemos visto en las redes sociales oficiales, es un espectáculo!

Aquí no se trata solo de cantar: se trata de vivir la experiencia completa, con vestuarios, maquillaje y coreografías que transportarán al público a otra época, a otro país o al corazón de los grandes escenarios del mundo

Los participantes: un elenco variado y explosivo

La magia de Tu Cara Me Suena siempre ha radicado en la mezcla de personalidades, y este año no es la excepción. Ocho valientes artistas aceptaron el reto de meterse en la piel de grandes estrellas de la música internacional, llevando sus voces y estilos al límite. Además, cada uno ha sido referenciado con etiquetas divertidas, y es que para esta año ¡Hay de todo!

Los 8 valientes que se atreverán a ser otros:

Franklyn Robinson "El rey del wichi" : directo, irreverente, y con la lengua más filosa de Panamá. Si alguien pensó que él venía solo a hacer comentarios, se equivocó: está listo para cantar, bailar y hasta llorar si es necesario. Lo que sí es seguro: ¡nadie se aburrirá con Franklyn en escena!

: directo, irreverente, y con la lengua más filosa de Panamá. Si alguien pensó que él venía solo a hacer comentarios, se equivocó: está listo para cantar, bailar y hasta llorar si es necesario. Lo que sí es seguro: ¡nadie se aburrirá con Franklyn en escena! Judy Meana "La ex" : elegante, con porte de mujer de hierro… pero prepárense, porque bajo ese estilo sobrio se esconde una competidora dispuesta a transformarse en lo que le pongan. ¿La veremos de Madonna? ¿De Thalía? ¡Todo es posible con Judy!

: elegante, con porte de mujer de hierro… pero prepárense, porque bajo ese estilo sobrio se esconde una competidora dispuesta a transformarse en lo que le pongan. ¿La veremos de Madonna? ¿De Thalía? ¡Todo es posible con Judy! Kabliz "El blanquito del guetto" : pura energía, pura calle, pura vibra. El chico urbano que cuando pisa tarima no la devuelve igual. Sus transformaciones prometen flow, baile y hasta perreo si se lo permiten.

: pura energía, pura calle, pura vibra. El chico urbano que cuando pisa tarima no la devuelve igual. Sus transformaciones prometen flow, baile y hasta perreo si se lo permiten. Valeria Retally "La yeyesita con flow" : la más sweet del grupo. Tiene ese ángel juvenil que encanta, pero no se confíen: también puede sacar la fiera cuando le toque imitar a una diva del pop. Con ella, la dulzura y el talento van de la mano.

: la más sweet del grupo. Tiene ese ángel juvenil que encanta, pero no se confíen: también puede sacar la fiera cuando le toque imitar a una diva del pop. Con ella, la dulzura y el talento van de la mano. Gabo Novoa "El vena'o eterno" : multifacético, divertido y con cara de “yo puedo con todo”. Gabo es de los que hacen show hasta pidiendo un vaso de agua, así que imagínense verlo imitando a grandes estrellas.

: multifacético, divertido y con cara de “yo puedo con todo”. Gabo es de los que hacen show hasta pidiendo un vaso de agua, así que imagínense verlo imitando a grandes estrellas. Robin Durán "El colágeno de las doñas" : serio cuando toca, gracioso cuando quiere y con talento para todo. Robin viene con esa experiencia de actor que puede darle ventaja, porque aquí no solo es cantar, ¡hay que actuar, gesticular y meterse en personaje!

: serio cuando toca, gracioso cuando quiere y con talento para todo. Robin viene con esa experiencia de actor que puede darle ventaja, porque aquí no solo es cantar, ¡hay que actuar, gesticular y meterse en personaje! La Ministra "Corrupta de profesión" : ay, ay, ay… con ella no sabemos si cantar, reír o bailar. Su humor es marca registrada, y verla disfrazada de cantante famosa seguro va a ser un espectáculo dentro del espectáculo. ¡Prepárense para ataques de risa!

: ay, ay, ay… con ella no sabemos si cantar, reír o bailar. Su humor es marca registrada, y verla disfrazada de cantante famosa seguro va a ser un espectáculo dentro del espectáculo. ¡Prepárense para ataques de risa! La Marigaby "La sugarbaby": la reina de la chispa, la picardía y la comedia femenina en Panamá. Ella es de las que pueden estar imitando a Beyoncé y de repente soltar un chiste que tumba la tarima. Si alguien va a dar sorpresas, es ella.

Este grupo de participantes asegura un espectáculo variado donde el público podrá disfrutar de baladas, reguetón, pop, salsa y hasta rock en un mismo programa. ¿Se imaginan revivir a personajes como Celia Cruz o Pedrito Altamiranda?

Seis años no pasan en vano. Hay expectativa, hay recuerdos, hay nervios. Entre tanto, aquella presentación inolvidable de Malcom Ramos interpretando "Wrecking Ball" de Miley Cyrus. ¡Inolvidable!, o, cuando Miguelito Oyola se convirtió en Beyonce para cantar "Single ladies".

Cada gala será un viaje: un salto en el tiempo, una visita a otros países, un tributo a artistas que marcaron generaciones. Esta temporada quiere recordarnos que la música es universal, que conecta y emociona, y que reírnos de la vida también es un arte.

Los jurados: en la mesa de las decisiones difíciles

Si hay algo que identifica a este megaproyecto, es su variada mesa de jurados en cuanto a personalidades panameñas se refiere, y, este año, ¡Claramente no fue la excepción! Pero, si hay un cambio, pues Franklyn Robinson ha dejado su silla de juez y ahora conocerá la faceta de participantes desde el otro lado del escenario.

Sin embargo, hay cosas que nunca cambian y siguen manteniendo su esencia. Sandra Sandoval, Emilio Regueira y Miguel Esteban serán quienes estarán en la primera fila viendo un aproximado de más de 80 presentaciones durante 10 galas, ¡por que si, aquí lo que sobra en talento puro y nacional!

Por su lado, la gallina fina, Sandra Sandoval, ha dejado claro en varias entrevistas que, para esta nueva temporada, ella viene buscando no solo que el concursante sepa bailar, también debe tener el poder de transformar su voz.

"Lo que siempre yo busco a parte de disfrutarme todas las presentaciones, es que ese famoso tenga la capacidad de transformar su voz en los más similar al artistas posible, y aquí ya hemos tenido buenos casos en temporadas anteriores", expresó la reina del género típico en Panamá.

Aunque, tanto Emilio como Miguel, han expresado que si algo debe tener un ganador de Tu Cara Me Suena, es el ánimo de competir y arriesgarse a lo que el equipo de maquillaje y producción imponen en las transformaciones. Mejor dicho, ¡Sin miedo al éxito!

¡El gran estreno es HOY!

Tu Cara Me Suena vuelve… y esta vez, suena más fuerte, más divertido y más inolvidable que nunca. Y lo mejor de todo es que la gran cita es HOY a las 8:00 p.m. por las pantallas de TVN. Será el primer capítulo de una temporada que llega renovada, con un elenco que promete hacernos reír, emocionarnos y sorprendernos con cada transformación, y con un escenario de primer nivel en el Campus ITSE, la nueva casa de los megaproyectos de TVN.

Prepárate para disfrutar de un show pensado para toda la familia, donde cada presentación será un viaje lleno de música, talento y espectáculo. Porque esta novena temporada no es solo un regreso, es la confirmación de que Panamá sabe producir televisión de altura, con un formato que enamora, divierte y reúne a todos frente a la pantalla.

Así que ya lo sabes: pon el recordatorio, prepara las palomitas y no te muevas del televisor, porque esta noche arranca el mejor megaproyecto del entretenimiento panameño. ¡La magia comienza a las 8:00 p.m. por TVN, y tú tienes un asiento reservado en primera fila!