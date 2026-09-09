¡El Urri armó su propio Locomía y puso a volar los abanicos!

El Urri rompió el hielo de la cuarta gala con un reto que exigió coordinación absoluta y cero timidez. Gracias al comodín "Llama a tres amigos", el ganador del show anterior sumó a Bugaman, Yedgar Carolina y El Musulini para revivir la época dorada de Locomía con el temazo "Loco Vox".