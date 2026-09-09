Alertan por aumento del sobrepeso y la obesidad en menores de 5 años

La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial en la que intervienen factores genéticos, conductuales y ambientales, sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento significativo.

Ciudad de Panamá/Las autoridades de Salud mantienen la alerta ante el incremento de casos de sobrepeso y obesidad entre niños menores de cinco años, una situación que especialistas relacionan con múltiples factores, entre ellos el sedentarismo, los hábitos alimenticios y el uso excesivo de dispositivos electrónicos.

La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial en la que intervienen factores genéticos, conductuales y ambientales, sin embargo, en los últimos años se ha observado un aumento significativo entre la población infantil.

Como muestra de esta situación, en la clínica de obesidad se llegan a atender alrededor de 80 casos por semana.

”Menores de cinco años, estamos cerca de un 12.9% y estamos hablando que a nivel de latinoamérica es un 5.6%, entonces estamos con el doble de la mitad en menores de cinco años y ya en mayores de cinco años estamos un poco por arriba del 30%”, explicó Iván Wilson, Clínica de obesidad infantil - CSS.

La falta de actividad física y una alimentación poco saludable figuran entre los principales factores de riesgo. A estos se suma un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia: el uso excesivo de pantallas y otros dispositivos tecnológicos.

De acuerdo con los estudios citados, los niños que superan las dos horas diarias de exposición a pantallas recomendadas presentan un 60% más de probabilidad de desarrollar sobrepeso u obesidad.

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“Hablemos por ejemplo de pantallas de televisor, videojuegos, etcétera, va a ocurrir lo que se conoce como el picoteo inconciente donde el niño no va a sentir el gusto por lo que está comiendo y va a estar simplemente comiendo, y esto también es riesgoso porque va a comer más de la cuenta”, indicó Wilson.

La nutricionista Patricia Vial señaló que es fundamental que los niños, especialmente los menores de cinco años, mantengan una alimentación balanceada que contribuya a su adecuado crecimiento y desarrollo.

”Esto que debemos evitar son los jugos azucarados, todos los refrescos, azucarados, muchos dulces, alimentos que tengan colorantes o saborizantes artificiales y hay que priorizar ciertas cosas como las proteínas que eso significa pollo, huevo, pescado, carne de res”, detalló Vial.

Ante este escenario, especialistas plantean la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y promover entornos que faciliten estilos de vida saludables desde los primeros años.

Entre las estrategias propuestas figuran la implementación del etiquetado frontal en los productos, una mayor regulación de la publicidad dirigida a niños y la creación de espacios que incentiven la actividad física y una alimentación saludable.

Con información de Jocelyn Mosquera