¡Un pulpo en el escenario! Robin Durán se atreve con todo en Tu Cara Me Suena, esto fue lo que nos contó

Robin tiene muy claro a quién le gustaría imitar: Elvis Presley . Y no lo dice por decir. Durante su entrevista con la producción del programa, se soltó cantando "Can’t Help Falling in Love", con una voz tan afinada y similar que más de uno levantó la ceja en señal de sorpresa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Robin Durán, el carismático presentador del programa matutino Jelou! en Panamá, ha decidido embarcarse en un nuevo y emocionante reto profesional: su participación en la nueva temporada del exitoso formato Tu Cara Me Suena 2025. Esta faceta representa para él no solo un desafío artístico, sino también una oportunidad para mostrar una parte de sí mismo que el público aún no ha conocido del todo.

“Me defino como un pulpo”, dice entre risas Robin, una forma creativa de explicar su estilo de vida multifacético. No es para menos: entre la conducción televisiva, su vida familiar, el manejo de su restaurante, la actividad en redes sociales y otros proyectos personales, su agenda parece no tener descanso. “Cuando acepté estar en este megaproyecto, lo primero que pensé fue: ¿Cómo voy a hacer con todo lo que hago a la vez?”, comenta. Sin embargo, no dudó en aceptar el reto, convencido de que valía la pena intentarlo.

Robin Durán no camina, se desliza entre proyectos. No duerme, descansa brevemente mientras salta de la televisión a las redes sociales, de ahí a la cocina de su restaurante, y entre medio, reparte tiempo a su familia, sus amigos y, por supuesto, a sus miles de seguidores que lo acompañan cada mañana en Jelou!. Y ahora… también lo verás transformándose en Elvis Presley, Yuri o hasta Kafu Banton.

Un nuevo escenario, la misma energía

Para muchos, Robin es el rostro alegre y enérgico que cada mañana llena de buena vibra los hogares panameños a través de Jelou!, pero Tu Cara Me Suena le ofrece un lienzo completamente distinto. Aquí, lejos del rol de conductor, se adentra en la piel de diversos artistas, imitando sus voces, gestos, movimientos e interpretaciones en el escenario. Y aunque es un nuevo territorio para él, su entusiasmo y pasión por el espectáculo son evidentes.

“Una de las cosas que el público va a descubrir de mí es que soy un comediante de corazón”, admite. “Me encanta hacer bromas, reírme de mí mismo y disfrutar la vida. La música, el baile y hacer reír son parte de lo que soy”. Esta autenticidad y sentido del humor han sido, sin duda, un sello distintivo de su carrera, pero en este programa brillarán con luz propia.

El sueño de ser Elvis

Dentro de la lista de artistas que le gustaría interpretar, Robin no lo duda: “Me encantaría imitar a Elvis Presley”. De hecho, durante su entrevista para el programa, sorprendió a todos al cantar "Can't Help Falling in Love" con una entonación que evocó al mismísimo Rey del Rock and Roll. Fue un momento que dejó claro que su participación no solo está cargada de humor y carisma, sino también de talento y preparación.

El mayor reto: los movimientos

A pesar de su entusiasmo, Robin reconoce que no todo será fácil. Para él, el aspecto más desafiante del programa no está necesariamente en afinar la voz, sino en capturar la esencia física de los artistas. “La voz uno la puede trabajar con los asesores, hay técnicas, entrenamiento... Pero la forma de ser, la actitud, los movimientos... eso es lo más difícil”, reflexiona. Imprimirle credibilidad a cada actuación será su meta más ambiciosa.

Y aunque es un show basado en el humor y la diversión, Robin se lo toma con la seriedad que merece rendir tributo a íconos de la música.

Cuando se le pregunta qué tipo de artista le costaría más imitar, no duda en responder: “Las mujeres artistas. Yuri, Amanda Miguel, ese combo poderoso... ¡Eso sí me pondría nervioso!”. No es que le falte disposición, sino más bien respeto. Para Robin, asumir esos personajes es rendir homenaje a verdaderas leyendas, y quiere hacerlo con altura y dedicación.

Robin no olvida sus raíces y, aunque tendrá que imitar a grandes estrellas internacionales, también sueña con representar a alguien del patio. Su primera elección: Kafu Banton.

“Sería increíble poder imitar a Kafu. Tiene un estilo único, una energía brutal y es un ícono para muchos. Me sentiría feliz de poder rendirle tributo en este escenario tan importante”, afirma con orgullo.

Antes del show: fe, nervios y respiración profunda

El escenario impone, aunque tengas años en televisión. Robin lo sabe, y por eso, antes de cada presentación, tiene un ritual sencillo pero poderoso: rezar.

“Siempre que me toca subirme a un escenario, me encomiendo a Dios. Le pido que me quite los nervios, que me permita disfrutarlo, y que lo que salga, salga con alegría y buena vibra”, cuenta. Robin no viene a competir, viene a entretener, sorprender y divertirse. En sus propias palabras, quiere que la gente se ría “con él, no de él”. Y si bien no pretende ser el mejor imitador, sí aspira a ser el más auténtico.

¡El suggar de las doñas!

La llegada de Robin Durán a Tu Cara Me Suena 2025 promete aportar una dosis importante de frescura, humor y humanidad al programa. Su presencia es la de un artista versátil, comprometido con su país y con su carrera, que no tiene miedo de enfrentarse a nuevos retos y mostrar su lado más auténtico.

“Lo que quiero es que la gente se divierta, que se ría conmigo, no de mí. Que vean que se puede hacer de todo con buena actitud, sin dejar de ser uno mismo”, concluye Robin.

Sin duda, su participación será una de las más esperadas por el público, no solo por lo que pueda hacer en el escenario, sino por la historia de entrega y pasión que hay detrás de cada presentación. Robin Durán no solo se transforma en otros artistas, sino que también transforma el modo en que lo vemos: como un verdadero pulpo del entretenimiento, capaz de hacerlo todo… y hacerlo bien.