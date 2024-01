Abren convocatoria para ser un observador electoral ¿Cómo participar?

Panamá/La Defensoría del Pueblo anunció la apertura de inscripciones para formar parte del equipo de observadores de la elección general del próximo 5 de mayo de 2024, en la que la institución como en procesos anteriores, ha dado garantía de la transparencia, promoviendo la participación ciudadana.

Los interesados deben llenar un formulario desplegado en la página web de la institución y tienen hasta el próximo 25 de febrero para enviar sus inscripciones. Los seleccionados recibirán una capacitación sobre el proceso electoral.

Requisitos

Entre los principales requisitos para ser observador electoral de la Defensoría del Pueblo están: mayor de 18 años, ser ciudadano panameño o residente, no ser activista o dirigente de candidato o de partido político o libre postulación y no participar en una candidatura de puesto de elección popular, de igual forma, no haber participado en actividades partidistas como candidatos de cara a las elecciones generales del 2024.

Para mayor información los interesados deben contactar a la central telefónica de la Defensoría o ingresar a su página web.