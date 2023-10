Alcibíades Vásquez defiende el Parlacen: 'Allí no solo se va a tomar café y té'

Los convencionales del Partido Panameñista eligieron de una lista de 20, 10 aspirantes para ingresar al cuestionado Parlamento Centroamericano (Parlacen), entre ellos el exmandatario Juan Carlos Varela. Alcibíades Vásquez, miembro del Partido Panameñista y también aspirante al Parlacen consideró que mientras el organismo esté de manera legal en las leyes nacionales, los países y el nuestro que no es la excepción, vamos a participar.

Sin embargo, aunque reconoció que el Parlacen es bandera política en la contienda electoral, desde su óptica es bienvenido un mecanismo para salir del Parlacen, pero siempre y cuando se cumplan los procedimientos, porque ya se hizo un intento de salir y las cortes Centroamericana y de Panamá lo declararon inconstitucional.

“Hay un mecanismo para salir, pero que lo presenten como Dios manda y si eso se cumple por supuesto que se sale del parlamento” — Alcibíades Vásquez - miembro del Partido Panameñista

El panameñista defendió al organismo diciendo que allí "no solamente se toma café y té" y aseguró que hay una serie de temas que se debaten dentro de él, pero hace falta la voluntad de los gobiernos para debatirlos. Aclaró que el Parlacen no da inmunidad, pero no pudo negar que trastoca los tiempos judiciales. Al ser consultado sobre si el actuar del exmandatario Juan Carlos Varela trata de doble moral, Vásquez dijo abstenerse de responder al respecto.