Cambio Democrático empieza a asignar candidaturas reservadas a puestos de elección popular

Ciudad de Panamá/Poco más de 460 candidaturas a puestos de elección popular son las que Cambio Democrático (CD), empezará a llenar a partir de ahora.

En la lista se incluyen las candidaturas que la junta directiva reservó y no fueron a primarias, así como otras para las que no hubo postulación. Según el partido, es un hecho que no postularán a los diputados de la facción de Yanibel Ábrego y hasta ahora ninguno se ha acercado a solicitar correr bajo la bandera de CD.

Entre las candidaturas que se aprobarán figuran más de 200, que irán bajo la bandera de la alianza territorial con los partidos Panameñista y Popular.

Ovigildo Herrera, presidente del Comité de Elecciones de CD, indicó que, en los próximos días del mes de octubre, el colectivo y la directiva nacional realizará sesiones dividas en las cuatro semanas del mes para escoger la oferta electoral.

Herrera detalló que del total de 465 posiciones, la mitad son de la alianza y la otra es de las vacantes que quedaron de los eventos electorales que se hicieron en julio.

El periodo para tener todas las postulaciones a todos los cargos de elección popular cierra el 31 de octubre.

Con información de Nicanor Alvarado