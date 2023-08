Comisión del Panameñismo debe analizar mensaje de Mireya Moscoso sobre alianzas

Ciudad de Panamá, Panamá/El Partido Panameñista se encuentra en una etapa de estrategia de lucha por que se consolide una gran alianza política para buscar alternativas a solucionar temas varios tales como: la minería, Caja de Seguro Social y el endeudamiento que está dejando el gobierno actual, indicó el exdiputado Alcibíades Vásquez.

De acuerdo con Vásquez, José Isabel Blandón, candidato presidencial de este colectivo, está buscando que esta alianza sea con partidos políticos y figuras que se comprometan a hacer esfuerzos para que la ciudadanía panameña no siga padeciendo aún más.

Esto luego que la exmandataria, Mireya Moscoso, reiteró su posición de que el Panameñismo no debe hacer alianza con el candidato presidencial del Partido Popular, Martín Torrijos.

Según Vásquez, este debe ser un mensaje para la comisión negociadora del colectivo para que tengan mucho cuidado de cómo llevarán a cabo a las alianzas políticas.

Para el político, la alianza que quiera ganar en 2024 tiene que contar con la participación del Partido Panameñista, que demostró recientemente durante sus primarias, que son el partido más capacitado, militante y con estructura nacional.

Petición de hermanos Martinelli para el Parlacen

Por otro lado, Vásquez se refirió a la petición realizada por los hermanos Martinelli Linares, para ser juramentados como diputados ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Explicó que, si bien ambos ganaron un espacio como suplentes, el tratado constitutivo del que Panamá es signataria, establece cómo se juramentan los suplentes, los principales, los ex mandatarios, vicepresidentes y designados.

No obstante, ellos están en Panamá con procesos abiertos con condenas no ejecutoriadas, pero sí tuvieron una en la que cumplieron pena en Estados Unidos, entonces, el Parlacen, sub sede de Panamá si conoce sobre la solicitud de sus aspiraciones, tienen que tener un dictamen de la comisión jurídica de este organismo, que está conformado por juristas de los seis estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).