El devenir de Martinelli entre lo judicial y electoral en la carrera por la presidencia

Ciudad de Panamá/De acuerdo con el exfiscal electoral, Boris Barrios, frente a la realidad que está viviendo el expresidente, Ricardo Martinelli, las alianzas pueden resolverle un problema dependiendo a quién ponga a la cabeza de dichas alianzas, no obstante, estas deben ser resueltas y aprobadas en el mes de octubre.

En tanto en el plano judicial, recordó que Martinelli cuenta con tres días para anunciar la apelación y cinco días para sustentarla ante el Tribunal de Apelaciones instancia que, no debe tomar tanto tiempo en resolver el recurso.

De allí, negada o afirmada la sentencia, viene la fase de casación y dependiendo si es o no admitida, entonces le seguiría la revisión y estos serían los recursos que podrían suspender los efectos de la sentencia.

Según los artículos 179 o 180 de la Constitución, no puede ser candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República, quien haya sido condenado por sentencia de pena mínima de cinco años o más sentencia ejecutoriada.

Sin embargo, hasta que no se cumplan los recursos que suspenden los efectos de la sentencia, la misma no queda ejecutoriada.

Ahora el debate gira entorno al tiempo y la dedicación que le de la Corte Suprema de Justicia a este caso para que la sentencia quede ejecutoriada antes de febrero de 2024.

No obstante, dijo Barrios, aun cuando la sentencia no inhabilitase a Martinelli para el ejercicio de cargos públicos, se aplica el artículo 179 de la Constitución, que establece la condición de que no puede haber sido condenado, pero si llega a correr y logra ganar la presidencia del país, tendrá que enfrentar a la Asamblea Nacional que puede hacerle un juicio político sino entra con una mayoría de diputados al parlamento.

Por tanto, en estos momentos el futuro político de Martinelli está en manos del Órgano Judicial.