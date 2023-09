Expresidenta Moscoso sobre aspiraciones de Varela al Parlacen: 'Los convencionales decidirán si se ratifica o no'

Ciudad de Panamá, Panamá/La expresidenta de la República de Panamá, Mireya Moscoso, habló este domingo sobre las aspiraciones del expresidente, Juan Carlos Varela, de postularse como candidato a diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y si Panamá debe salir de este organismo, además de las posibles alianzas entre el partido panameñista con otras figuras políticas.

Para Moscoso, cada persona toma la decisión que cree que debe tomar y que el expresidente Varela tomó esa decisión, la cual se le respeta. A su vez, señaló que en la votación de los convencionales del próximo domingo 1 de octubre se podrá ver la decisión de los panameñistas sobre si se ratifica o no la candidatura de Varela.

“Escuchamos siempre que él le decía al pueblo panameño que había que salirse del Parlacen, que este no le traía nada a Panamá y que él no iría jamás, pero cambió su decisión”, dijo Moscoso.

Agregó que en algunas ocasiones en el Parlacen se toman decisiones interesantes y que son importantes para los países, pero que estas no son vinculantes.

“Solamente los países que sí lo tienen dentro de su reglamento, son los que pueden hacer efectiva las decisiones. Si no es vinculante, no se hace nada. En Panamá, no hay vinculación, entonces la decisión que se tome en el Parlacen debe pasar por la Asamblea Nacional y no pasa. La salida de Panamá de este parlamento es una decisión del Gobierno”, destacó.

La aspiración de Varela ha generado diversas reacciones, ya que se da a las puertas de la audiencia por el caso Odebrecht al que ha sido llamado.

Cuando se le preguntó a la expresidenta si Varela debe dar la cara respondió: "Es que él tiene que dar la cara en todo. El martes empieza aquí la audiencia y él tiene que dar la cara".

Sobre las futuras alianzas, Moscoso manifestó que se debe buscar más aliados, pero que, si se ve el panorama de cada partido, esto les parece que es difícil.

“Hay que sentarse conversar y hablar sobre la preocupación de ellos y de nosotros, pero definitivamente esta gran alianza tiene que ser con el pueblo panameño que no está decidido todavía y son la mayoría, no solo los que estamos en partidos políticos. Esto no ha terminado hoy, apenas comienza”, añadió.