Violación de veda electoral y financiamiento: surgen reacciones tras declaración del magistrado presidente del TE

Ciudad de Panamá, Panamá/Violación de la veda electoral y financiamiento con dineros de dudosa reputación, son temas que asegura el magistrado presidente del Tribunal Electoral Alfredo Juncá, le preocupan y sobre los cuales ya se adelantan investigaciones administrativas.

Advirtió a los candidatos que, no piensen que porque en este momento 'no les han tocado la puerta' no hay investigaciones en curso, porque si hay investigaciones en curso.

"La gran preocupación que tengo (...) es la forma indiscriminada en que están invirtiendo dinero de dudosa reputación", afirmó Juncá.

En la Fiscalía Electoral señalan que las investigaciones que realizan en este momento, son sobre el uso de fondos públicos con fines electorales y la violación de la veda electoral.

Ismael Rodríguez, asesor legal de la Fiscalía Electoral, explicó que, solo tienen competencia para investigar a candidatos a alcaldes y representantes, los candidatos a diputados son competencia de la Corte Suprema de Justicia por mandato constitucional y legal. Adelantó que tienen investigaciones de entre seis y siete casos de candidatos a nivel nacional.

Sin embargo, aclaró que, sobre el financiamiento con dineros de dudosa reputación no hay investigaciones en curso, tampoco se han recibido denuncias al respecto.

Por su parte, algunos candidatos a la presidencia aseguran que cumplirán con la ley electoral.

Así lo afirmó Rómulo Roux, quien dijo que ese tipo de situaciones, no está sucediendo en su campaña presidencial de Cambio Democrático, advirtió que "la narcopolítica es uno de los peligros más grande que enfrenta el país".

En tanto, Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (MOCA), aseguró que, regularmente, se les paga a las personas para que se inscriban en partidos políticos, se maneja 'dinero sucio' en campaña electoral y se les exige a las personas que se inscriban al partido del gobierno central para un nombramiento.

"Eso ocurre todos los días en las narices del TE" , dijo Lombana, al mencionar algunos delitos electorales que ocurren 'todos los días'.

De igual forma, Martín Torrijos por el Partido Popular, recalcó estar en contra de cualquier tipo de dinero ilícito que entre a las campañas políticas. Espera que las autoridades del Tribunal Electoral sancionen a quienes incurran en estos actos.

Asimismo lo solicita Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio quien pide que se investigue y sancione los casos de clientelismo, los cuales han sido muy visibles.

A partir del 3 de febrero de 2024 se iniciará formalmente el periodo de campañas políticas y propaganda electoral.

Con información de María De Gracia