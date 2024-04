José Gabriel Carrizo: Presente pero ausente en el último debate presidencial, ¿Quería figurar?

Ciudad de Panamá, Panamá/A pocos pasos del centro de convenciones Atlapa, epicentro donde se realiza el tercer debate presidencial, y minutos antes de que comenzara el evento, se encontraba el candidato del ala oficialista, José Gabriel Carrizo, junto a su equipo de trabajo.

¿Estrategia de visibilidad?

Se podría decir que Carrizo quería figurar, pues ya había anunciado que no participaría en el debate. Un día antes de la celebración de este evento, el perredista condicionó su participación a la presencia de José Raúl Mulino, abanderado del partido Realizando Metas y Alianza.

“Con el propósito de seguir fortaleciendo la democracia, hago un llamado respetuoso al Tribunal Electoral de Panamá y a los organizadores del debate presidencial para que garanticen la asistencia de los ocho candidatos que debemos estar en la papeleta en las elecciones de este 5 de mayo. Esta elección se definirá entre el PRD-Molirena y Realizando Metas. Por tal motivo, si José Raúl Mulino no se presenta mañana al último debate, me abstendré de participar”, escribió el perredista en su cuenta de X.

Carrizo planteó su condicionante a sabiendas de que no era sorpresa que José Raúl Mulino no asistiría al tercer y último debate presidencial, pues en reiteradas ocasiones el candidato de RM y Alianza ha dicho, y es de dominio público, que no participaría en ningún foro o debate. Incluso, los ha calificado de “chabacanería”.

Mulino solo hizo una excepción para el foro de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), hace dos semanas, debido a que fue presidente de Apede.

Carrizo, que además es el vicepresidente del país y candidato del oficialista Partido Revolucionario Democrático y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, considera que los ciudadanos “ya conocen sus propuestas”.

Este es el tercer y último debate organizado por ley por el Tribunal Electoral. La ausencia tanto de Mulino como de Carrizo obligó a la organización del debate, que se realiza en conjunto con la CCIAP, a eliminar el bloque que permitía repreguntas o preguntas cruzadas entre los candidatos.

Quienes sí cumplieron con su palabra de asistir al debate fueron los candidatos:

Maribel Gordón, por la Libre Postulación

Martín Torrijos, del Partido Popular

Melitón Arrocha, respaldado por el partido PAIS

Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino

Rómulo Roux, de Cambio Democrático y el Partido Panameñista

Zulay Rodríguez, de la Libre Postulación