Juventud, medios y elecciones: ¿Por qué el voto joven será crucial en las próximas votaciones?

Ciudad de Panamá/Un conversatorio sobre “Juventud, medios y elecciones” fue realizado este viernes 23 de febrero, en la Universidad Santa María la Antigua (USMA) para resaltar la importancia del voto joven de cara a las elecciones generales del 5 de mayo. Este año, son más de 300 mil jóvenes que votarán por primera vez, según el Padrón Final del Tribunal Electoral (TE).

De acuerdo con el Padrón Electoral Final, en total, 3,004,083 mil personas estarán habilitadas para votar, de estos, 534 mil 722 personas son jóvenes entre 18 a 25 años, representan el 18% del padrón.

Mientras que, de 26 a 30 años, son 332 mil 959 personas, es decir, el 11% y, por último, se encuentran los de 31 a 40 años, que representan el 19%, con 584 mil 879 personas.

En el conversatorio, organizado por estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la USMA, participaron Axel Rivera; director de Noticias de TVN, Camila Adames; directora de proyectos especiales y el periodista, Nicanor Alvarado. Todos, con una amplia trayectoria profesional en procesos electorales.

El profesor Francisco Blanco, rector magnífico de la USMA, fue el encargado de las las palabras de vivienda y recalcó la importancia de la participación social que tiene la universidad y la inherencia de la juventud en el próximo torneo electoral.

En tanto, Axel Rivera, director de Noticias de TVN, detalló que los jóvenes representan un porcentaje importante del padrón electoral, personas entre los 18 a 40 años, representan el 48% del padrón.

Durante su participación, destacó la importancia de la campaña de TVN Noticias “Información que te da poder”, una propuesta del medio para dar a conocer la mayor cantidad de información política para que todos los electores puedan tener la capacidad de elegir al mejor candidato.

Con una amplia trayectoria de 6 procesos electorales, ha visto como el joven ha moldeado la sociedad, y explicó que sobre los jóvenes reposa una gran responsabilidad en las próximas elecciones al ser casi la mitad del padrón.

Sin embargo, considera que los políticos no están incorporando las aspiraciones de los jóvenes y en ese sentido, el político está acudiendo a otro tipo de estrategia en donde se está ‘abandonando al joven’.

“Nosotros ya hemos presentado en nuestros múltiples productos, las diferentes formas de ver a los candidatos y la oferta electoral. Porque nosotros no solo le presentamos quiénes son los candidatos a la presidencia, sino también a aquellos que aspiran a administrar la Alcaldía”, recalcó Rivera.

Así Es, Caras Nuevas, Reto Mercado, Carrera por la Asamblea y Tour Tu Decisión, forman parte de los productos que TVN Media realiza para presentar al electorado, las propuestas, conocer sobre la personalidad y las preferencias de los aspirantes a la Alcaldía, Asamblea Nacional y, sobre, todo, a la Presidencia de la República.

Además, se refirió al nuevo proyecto que estrenará pronto: “Si fuera presidente”. El nuevo programa estará disponible en las pantallas de TVN en el que se someterá a los candidatos presidenciales a preguntas sobre los problemas cotidianos que tiene el país y deberán responder como si ya estuvieran ejerciendo el cargo.

Lo que necesita el joven es entender, y convencerse de que pueden cambiar la sociedad, pero deben tener una participación permanente en la democracia”, afirmó Riversa.

Por su parte, Camila Adames, directora de proyectos especiales de TVN Noticias, señaló que, según datos del CIEPS, los panameños en general son apáticos con los temas políticos. Sin embargo, esto podría ser contraproducente al desarrollo social democrático.

No me atrevería a decir que los jóvenes no participan en la política (…), porque cuando hay que dar la lucha los jóvenes siempre están allí”, indicó Adames.