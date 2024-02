Estos son los síntomas que reflejan la depresión en niños y adolescente

Ciudad de Panamá/Grandes retos académicos surgen con el inicio del nuevo año escolar, pero ¿usted como padre se ha puesto a pensar en la salud mental de sus hijos?… Y es que, aunque no lo crea la depresión está aumentando su presencia a los niños y adolescentes en distintos entornos.

Geneva Serrano, psicóloga, explicó que la depresión es un estado de ánimo donde persisten síntomas como la desesperanza, tristeza y el abandono de actividades cotidianas, por lo que es muy importante que cuando los padres noten esas actitudes en sus hijos estén allí para validar sus emociones y brindarles el acompañamiento necesario.

Muchas veces los padres, confunden este estado de ánimo con la rebeldía, pensando que los niños no quieren hacer nada o son vagos, porque no quieren ayudar en casa.

Por ejemplo, para el comienzo de clases hay estudiantes que no quieren regresar a clases, y los papás deben preguntarse el porqué de esta conducta.

Serrano atribuyó esto a los casos de bullying que van en aumento y a la falta de empatía de los docentes con sus estudiantes, debido a que todo el entorno escolar influye en el comportamiento del niño. "Antes no se veía esto, pero ahora desde la infancia los niños están presentando trastorno de ansiedad y depresión, y en casos extremos esto puede llevar a los menores de edad a intentar suicidarse".

En 2023, hasta octubre, se registraron en el país 12 muertes por suicidio en estudiantes; cuatro de primaria, tres media y cinco de premedia.

¿Cómo tratarlo?

Se le debe proveer a los padres herramientas para que aprendan a manejar sus emociones y así sepan generar soluciones a las situaciones difíciles.

Serrano atizó que es de importancia que los padre no manejen solos esta situación, y acudan a la asistencia de psicología para trabajar la parte de salud mental. Instó a los padres que tienen varios trabajos a tomar diariamente un periodo de 15 a 20 minutos para compartirlo únicamente con sus hijos, ya que esto puede hacer la diferencia en el hogar.

"No deje pasar el tiempo, porque los niños y adolescentes no tienen manejo de emociones y no ven salida a los problemas", precisó.