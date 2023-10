Manuel Núñez renuncia a su candidatura a diputado por MOCA, haciendo fuertes señalamientos ¿Qué dijo?

Ciudad de Panamá/Manuel Núñez, quien fuera candidato a diputado por el Movimiento Otro Camino (MOCA), anunció la renuncia a su candidatura, tras la polémica surgida, luego de que en un video se le viera solicitar pauta para su programa radial a un diputado de la Asamblea Nacional.

A Nuñez, Ricardo Lombana, presidente de MOCA, le solicitó la renuncia a la candidatura en medio de las críticas que estaban surgiendo en torno al video que circulaba en redes sociales, asegurando que el comportamiento no se ciñe a los ideales del partido.

En primera instancia, Núñez se negó a esta posibilidad, pero, la tarde de este lunes 16 de octubre, ha publicado en la red social X, la carta de su renuncia a la candidatura.

“Se me acabaron las palomitas 🍿 y no pasó NADA. Yo no tengo doble agenda. Ahora lo que pasa es excelente. ¡Lo bueno está por venir!”, escribió Núñez en la red social.