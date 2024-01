Martín Torrijos confirma que continúa el proceso para expulsarlo del PRD

Ciudad de Panamá, Panamá/El candidato a la presidencia de la República de Panamá por el Partido Popular, Martín Torrijos Espino, se refirió este 10 de enero al proceso que se le sigue con respecto a su expulsión del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Torrijos confirmó que, en efecto, este miércoles fue notificado sobre la continuación del proceso y que se realizará una diligencia de practica de prueba. Por tal motivo, fue citado este jueves 11 de enero a partir de las 4:30 p.m. en la sede del PRD para dicha diligencia.

Sin embargo, él podría decidir si desea enviar a su abogado. Torrijos reiteró que no tiene interés sobre el procedimiento que llevarán a cabo o el resultado de este.

"Sí, hoy me notificaron que el proceso continúa. Pero, me da totalmente igual. No tienen autoridad moral alguna. Están totalmente descalificados (Las autoridades) ante el pueblo panameño. No me representan (...) No nos representan y no son Torrijistas. Realmente, que hagan lo que les da la gana con ese proceso", expresó el también expresidente de Panamá.

Agregó que este grupo ha desvirtuado el propósito con el que su padre, Omar Torrijos, creó el PRD. Un partido que, asegura, no es ni siquiera una "caricatura".

"Realmente lo que quiera, que lo hagan (...) Que me expulsen, me dan totalmente igual ellos", dijo.

Las declaraciones de Torrijos Espino se dieron durante un evento en el que el grupo Panamá Posible le presentó propuestas para su consideración e inclusión en su plan de Gobierno.

Reunión con Capac

En horas más tempranas, el candidato presidencial sostuvo este miércoles una reunión con ejecutivos y miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), luego de ser recibido en Cortesía de Sala al para tratar propuestas electorales y el Plan Visión Capac 2024-2029.

Durante el encuentro, se abordaron diversos asuntos como la gestión del agua, la situación actual de la industria y las deudas pendientes con el sector. Uno de los temas prioritarios destacados fue la urgencia de aumentar la capacidad hídrica para las operaciones del Canal de Panamá y garantizar el suministro de agua potable para consumo.

Entre las propuestas consideradas, se discutió la viabilidad de utilizar la cuenca del río Indio. Por su parte, Capac se refirió sobre el cierre del año anterior, el cual registró cifras por debajo de las proyecciones, en especial en lo que respecta a los permisos de construcción.

Además, se informó sobre la aparición de nuevas deudas con el sector, estimadas entre 200 y 300 millones de dólares. Pese a los desafíos, los miembros de Capac destacaron el positivo progreso del 46% en la construcción de la Línea 3 del metro, el inicio del cuarto puente y la inversión de al menos 1,300 millones de dólares en proyectos llave en mano.

Con información de Yenny Caballero y Meredith Serracín