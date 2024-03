Nivia Castrellón, presidenta de la JNE: 'Nosotros cuidaremos y haremos respetar su voto'

La presidenta de la JNE asegura que es importante participar del proceso electoral. Pidió a los ciudadanos emitir 'un voto decidido, no un voto nulo o en blanco, porque eso favorecerá a quienes usted no quiere que gobiernen'.

Panamá/Faltando dos meses para que los panameños acudan a las urnas el próximo 5 de mayo, la presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio (JNE), Nivia Rossana Castrellón nos habla de cómo se preparan para escrutar las actas y reconocer al nuevo presidente de Panamá, ¿Cuáles son los retos que afrontan? . Además, manda un mensaje sobre la importancia de participar en el proceso electoral.

¿Cuál es el papel específico de la Junta Nacional de Escrutinio en el proceso electoral de Panamá?

A 66 días de las elecciones generales del próximo 5 de mayo reafirmamos que nuestro papel específico en los próximos comicios es el de recibir, custodiar y escrutar completamente las 39 actas de circuitos electorales y el acta RERE/REVA (Registro Electoral de Residentes en el Extranjero/Registro Electoral de Voto Adelantado) para luego proceder a proclamar oficialmente al presidente electo de Panamá, su vicepresidente y a los 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

¿Qué medidas están tomando para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral?

La fase del proceso electoral que le compete a la Junta Nacional de Escrutinio es el conteo de los resultados circuitales de las actas para Presidente.

Estamos desarrollando un proceso didáctico por todo el país para informar con transparencia a la ciudadanía, a grupos organizados de la sociedad civil, a estudiantes y demás conglomerados sobre el rol de la Junta Nacional de Escrutinio, sus metas y tareas, y a la vez escuchar activamente a los ciudadanos sus inquietudes y dudas para ayudarlos a resolverlas o aclararlas.

Empezamos a practicar 69 días antes de los comicios, todo el proceso del escrutinio manual de votos, paso a paso, para elevar el nivel de eficiencia de esta actividad y disminuir la posibilidad de incidencias a la hora de captar los datos.

Compartimos el manual de incidencias que se ha construido desde las experiencias de los casos que son considerados en la Junta Nacional de Escrutinio con las juntas circuitales de todo el país para reforzar la cadena de confianza instándolas a aplicar el manual de incidencias.

Nos reunimos con las juntas circuitales y asistimos a las capacitaciones de los voluntarios y miembros de mesa para conocerlos, escucharlos e informales cómo trabaja la Junta Nacional de Escrutinio y la importancia que reviste que desde las mesas de escrutinio se lleve el proceso de conteo de manera eficiente, transparente y ordenado.

El compromiso de la Junta es defender, si es preciso, con la vida de sus miembros, la integridad de las actas que la ciudadanía les confía.

El Parlatino, Tribunal Electoral de Panamá y la Junta Nacional de Escrutinio, firmaron un acuerdo de cooperación para que la JNE se instale en el foro regional con miras a elecciones panameñas del 5 de mayo próximo. pic.twitter.com/vxVasUiHLC — Parlatino (@Parlatino_org) 26 de enero de 2024

¿Cómo se aseguran de que el escrutinio se realice de manera justa e imparcial?

Aplicando la verificación completa de cada acta de circuito con sus respectivas actas de mesa.

El escrutinio es público, ininterrumpido y cada representante de candidato presidencial debidamente acreditado está comprometido a acompañar a la Junta en todo el proceso para que le conste que se realiza de manera justa e imparcial.

La mejor garantía de imparcialidad es que más personas se sumen a la labor cívica de la Junta participando desde las mesas de votación, siendo testigos del conteo de votos, actuando como voluntarios u observadores.

También se realiza una transmisión en directo del escrutinio 24/7, la urna de custodia de las actas está permanentemente custodiada y su contenido estará enfocado por una cámara de televisión todo el tiempo hasta que termina el conteo y se hace la proclamación.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la Junta Nacional de Escrutinio en estas elecciones generales?

Difundir lo más ampliamente posible estas explicaciones a toda la ciudadanía. Para ello exhortamos a todos los medios y a las plataformas digitales a apoyar este esfuerzo de divulgación de información oficial para contrarrestar los fake news y la suplantación de identidad con inteligencia artificial.

Aspiramos a que la ciudadanía tenga tanto acceso a la información como para que llegue al 5 de mayo con la certeza que emitirá un voto responsable y comprometido con el futuro del país.

¿Qué lecciones han aprendido de elecciones anteriores, en la que usted también fue presidenta de la JNE y cómo las están aplicando en esta ocasión?

Solo he sido una vez presidenta en el pasado. La mayor lección es que el mejor método preventivo es prepararse con suficiente anticipación para reducir al mínimo las incidencias.

De los comicios de 2014 al de 2019 se lograron disminuir el 50 por ciento de incidencias gracias a que creamos un manual, consultando con humildad y aprendiendo de las experiencias de dos presidentes anteriores de la Junta Nacional de Escrutinio.

Cuanta más información oficial debidamente sustentada divulguemos, mejores márgenes de participación informada y responsable lograremos de la ciudadanía.

¿Cuál es su mensaje para los ciudadanos respecto a la importancia de participar en el proceso electoral y confiar en sus resultados?

Participe, comprométase, no ponga en manos de quienes solo piensan en sus intereses personales el futuro de sus hijos, de su familia, del país, y eso se logra emitiendo un voto decidido, no un voto nulo o en blanco, porque eso favorecerá a quienes usted no quiere que gobiernen.