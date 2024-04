Paulette Thomas: 'Hay muchísimos candidatos que se ponen el ropaje de independientes'

Ciudad de Panamá/Paulette Thomas candidata a diputada por el circuito 8-3, aseveró que en esta contienda electoral hay muchísimos candidatos que se ponen el ropaje de independientes a pesar de que han estado en otras filas anteriormente, porque ahora "ser independientes es una especie de valor agregado".

Independiente, independiente no somos todos. Yo soy una candidata realmente independiente y lo he demostrado en cada una de mis acciones — Paulette Thomas - Candidata independiente por la Coalición Vamos

La respalda por la Coalición Vamos reafirmó que hay un gran hartazgo por parte de los ciudadanos que están cansados de engaños y mentiras repetitivas y se debe poner un punto final a esto.

Por tanto, su fuerte de llegar a ocupar una curul en la Asamblea Nacional será la transparencia y siguiendo esa línea estando en el Legislativo lo primero que hará, es impulsar los cambios al Reglamento Interno de la Asamblea.

“Hasta la fecha la voluntad no existió, porque el diputado independiente, Juan Diego Vásquez ha presentado la propuesta en varias ocasiones y se la dejan en stand by. Si Dios tiene misericordia de nosotros vamos a entrar muchísimos candidatos independientes y haremos una gran bancada para pararles todos los goles", afirmó.

Para Thomas es justo que el diputado que no va al pleno no cobre, porque hay diputados que no conocemos porque no van al hemiciclo y ni siquiera debaten.