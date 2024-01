EN EXCLUSIVA | Rosario Turner habla por primera vez sobre su destitución y señala posibles causas

Ciudad de Panama/La candidata a la vicepresidencia de la República por el partido Popular, Rosario Turner, dijo que enfocada en los principales problemas del país, decidió acompañar a Martín Torrijos en la campaña política, destacando los aportes del expresidente en su momento como el crecimiento económico.

Turner también aprovechó el momento para hablar sobre su destitución del actual gobierno, en medio de la pandemia de la covid-19 en 2020, indicando que se dieron escenarios como una multa al Partido Revolucionario Democrático y su negación a firmar el vuelo humanitario a favor de los hermanos Martinelli.

Aportes a la campaña

Recordó el legado de su abuelo, que luchaba por los derechos laborales de las personas y la soberanía del país, lo que la llevó desde pequeña a tener la concepción de que se deben resolver los problemas de las personas más necesitadas. Así mismo, el ver en su vida profesional como muchas mujeres luchaban por llevar el alimento a su hogar.

“Yo puedo liderizar temas de salud, pero también temas sociales. De hecho, tengo estudios en educación superior”, recalcó Turner.

Sobre el sistema de salud del país, la exministra de Salud, tanto en el gobierno de Martín Torrijos (2007-2009), como en la actual administración (2019-2020), aseguró que, lo primero que hay que hacer es cambiar el modelo de atención, con un sistema enfocado en la prevención, trabajar en la sostenibilidad financiera, y mejorar el tema de medicamentos.

Agregó que, hay que trabajar más en la formación de más especialistas para reducir la lista de espera en atención especializada y los estudios.

Aseguró que, durante su gestión en el Ministerio de Salud en esta administración, se amplió la lista de medicamentos con precios regulados, sin embargo, para ella lo más importante es mejorar los controles de los consumos y el tema logístico.

“Nosotros apuntamos a un abastecimiento adecuado, y no esperar autorizar la Ley de Desabastecimiento Crítico para autorizarlo”, expresó Turner.

Sistema de Pensiones de la CSS

En cuanto a la crisis que atraviesa el Programa de Invalidez y Muerte de la CSS, Turner señaló que hay que abordar con urgencia este problema, porque no hay solución mágica. Agregó que, además de esto, se requiere mejorar la gestión administrativa.

Lucha contra la corrupción

En este sentido dijo que, la fórmula Torrijos-Turner junto a su equipo de trabajo creen que la transparencia es lo más importante y uno de los elementos fundamentales en los cambios positivos que requiere el país.

“Yo estoy comprometida con la transparencia, precisamente eso es lo que le aporto a la campaña de Martín Torrijos, integridad, un liderazgo comprometido con los que menos tienen”, afirmó Turner.

Recordó que fue destituida del cargo de ministra de Salud en el 2020, en medio de la pandemia, sin mayores detalles. Asegurando que se dieron escenarios complejos como la autorización de un evento a los diputados que no cumplieron, y por eso se multó con 50 mil dólares al Partido Revolucionario Democrático, por lo que Benicio Robinson pidió que fuera expulsada del partido.

Además, hubo un equipo técnico de contrataciones de forma paralela, que no cumplió los trámites establecidos, trámites que ella se negó a firmar, porque iban en contra de sus valores.

Y, por último, la solicitud de un viaje humanitario de los hermanos Martinelli, del cual tenía sus dudas, y no lo firmó.

No descartó que, por todo esto le hayan hecho un pase de factura, pero, indicó que, de no haber sido por esto, tal vez no tendría la oportunidad de acompañar a Martín Torrijos.

Recalcó que representa a las mujeres profesionales del país, la integridad y no pertenece a los poderes económicos que aportan dinero.

Indicó que, el PRD no la representa, asegurando que el clientelismo se tomó el partido.