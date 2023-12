Roux: 'Están presentado el presupuesto para hacer política en un año electoral'

Ciudad de Panamá, Panamá/El candidato presidencial por el partido Cambio Democrático (CD) y partido Panameñista, Rómulo Roux, se refirió al presupuesto para la vigencia fiscal 2024, y señaló que, no ha habido ningún recorte como lo plantea el Ejecutivo, sino un aumento del presupuesto con respecto al 2023, es decir, más de 2 mil millones de dólares por encima del actual.

"Lo que pasa es que esta gente del gobierno quiere que midamos el presupuesto en base a el presupuesto abultado y ridículo que habían mandado a la Asamblea", señaló Roux.

Según el candidato, el presupuesto que se le asignó a la Asamblea Nacional sigue siendo un 'abuso,' porque no debe ser mayor de $65 millones y actualmente quedarían con casi $150 millones de dólares.

De acuerdo con el candidato, el presupuesto presentado por el Ejecutivo no representa los intereses de la ciudadanía, sino que estaría siendo utilizado para hacer política en un año electoral.

"No podemos seguir dándole plata a la Asamblea para que se la robe y para que hagan política. Para eso están ellos presentando el presupuesto, para hacer política en un año electoral" , dijo Roux.

Este jueves 21 de diciembre, se presentará ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la resolución de gabinete que aprueba el presupuesto ajustado que presenta una 'disminución' de $2,064 millones, quedando es $30,690.4 millones. Posteriormente, se iniciará la sesión extraordinaria para debatir el presupuesto.

En ese sentido, el candidato presidencial señaló que aún se desconoce cómo será financiado ese presupuesto, y recordó que por ser un año electoral, la administración de Cortizo solo podrá ejecutar el 50% del presupuesto.

Para Roux, el presupuesto del Estado debe estar enfocado en un plan para recuperar pérdidas económicas por la reciente crisis que dejó pérdidas millonarias.

"Este gobierno va a dejar un país mal"

Planes

Para hacer frente a la crisis económica pronosticada, no solo por el mal manejo de los fondos públicos sino también por los millones de dólares que se registraron en los meses de octubre y noviembre, Roux propone una serie de planes para gestionar la crisis tras la salida de la administración de Cortizo.

En primera instancia, dijo que ejecutará un plan de 'austeridad' y acabará con los 'privilegios' de la clase política.

"Vamos a revisar que instituciones se quedan y que instituciones se van, vamos a digitalizar todo el gobierno", afirmó Roux al tiempo que explicaba la razón por la que hay tantas instituciones que no cumplen con su rol, es por un problema de 'abultamiento' y 'burocracia', situación que consume los recursos que se deben destinar a resolver los problemas sociales y, además, a los gobiernos les conviene que haya esta ineficiencia.

Para el candidato, se deben crear plazas de empleo desde el sector privado para que los panameños no necesiten de un político para tener un empleo o recibir un subsidio.

Tenemos que regresarle la dignidad al pueblo", enfatizó Roux.

Recursos hídricos

Crear la Autoridad del Agua, una institución que será pública no política, es la solución que propone Roux para acabar con la crisis que hay en el abastecimiento del agua potable en Panamá. A nivel nacional, cientos de comunidades no cuentan con este recurso o la que les llega no es apta para consumo humano.

Según Roux, hay agua suficiente para abastecer a todo el país y el Canal de Panamá si se gestiona de la forma correcta, sin embargo, hay mucha falta de voluntad política para apoyar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) que en muchos casos, ha tenido que trabajar "con la uñas".

"Hay la capacidad de darle agua al Canal para que pueda operar, y, simultáneamente que los panameños tengamos fuciente agua para consumir", recalcó el candidato.