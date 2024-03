Segundo debate presidencial: Expertos destacan mejoras en la dinámica y argumentación

Panamá/Analistas políticos consultados por este medio han calificado el segundo debate presidencial, celebrado en el Centro Deportivo "La Basita" en Chiriquí, como un evento más dinámico, mejor estructurado y que permitió un mejor desenvolvimiento de los candidatos.

El escenario cambió por completo, y los candidatos no desaprovecharon la oportunidad de recorrer el mismo. En dos grandes bloques, presentaron sus propuestas, chocaron opiniones e intentaron impactar y convencer a un público de 60 jóvenes indecisos que escuchaban atentos.

"Ricardo le ha planteado al país en su plan de gobierno que no se podrán recibir donaciones políticas sin contra prestaciones, quiero pensar que es un error Ricardo, porque eso se llama corrupción"@melitonarrocha pic.twitter.com/0WXGOUAtON — TVN Noticias (@tvnnoticias) 14 de marzo de 2024

Javier Ordinola, experto en materia electoral, expresó: "Todos mejoraron. Al principio, algunos se quedaron, como José Gabriel Carrizo, Maribel Gordón, que se dedicó a acusar a todos los que han sido parte del gobierno sin plantear cuáles eran sus propuestas, y [Ricardo] Lombana ya no está tan agresivo, está más propositivo, y Zulay parece que está más acoplada; la vez pasada se le notaba nerviosa... el nuevo formato ayudó a los candidatos a hablar más de sus propuestas".

El analista político José Stoute señaló que "se trató de un método mucho más dinámico, lo que es de agradecer".

Mientras que José Lasso explicó: "El debate mejoró sustancialmente con respecto al anterior y les dio la capacidad de argumentar mejor. De la forma como argumentan y estructuran, se pierden un poco".

Corrupción y Descentralización

En el primer bloque, se abordaron los temas de la corrupción y la descentralización. Varios candidatos abogaron por convocar una "constituyente paralela" u "originaria" para erradicar la corrupción, pero ninguno explicó en qué se basan esas propuestas. Al tiempo que prometieron más fiscalización para la descentralización.

Lasso planteó que, en el tema de la corrupción, "se dio mucha vuelta e hicieron responsable únicamente al gobierno y al Estado, cuando eso es una relación entre corruptor y corrupto, que muchas veces está vinculada a grandes empresas, etc.".

Sin embargo, quedó claro que "todos los candidatos están de acuerdo en que existe la corrupción a grandes escalas, a excepción del candidato del gobierno que lo niega", argumentó Lasso.

Los gobiernos alrededor del mundo fracasan en gran medida en detener la corrupción y Panamá no es la excepción. En el Índice de Percepción de la Corrupción el país está igual que Bosnia-Herzegovina, Nepal y Sierra Leona, según el informe publicado por Transparencia Internacional a finales del pasado mes de enero. El país sigue “estancado” en la percepción de la corrupción, según dejó ver el informe.

La "panacea" para la solución de la corrupción se centró exclusivamente en el tema de la constituyente, tanto paralela como originaria. "La mayoría utilizó la constituyente sin entender cómo se convoca ni en verdad para qué sirve", dijo Stoute, respaldado por Lasso, quien además recordó que ni qué decir del planteamiento de establecer cambios a través de la Asamblea Nacional.

En este bloque, el tema de la descentralización despertó recuerdos y choques fuertes entre los candidatos. Por ejemplo, José Gabriel Carrizo le dijo a Martín Torrijos: "Tú hiciste la ley pero la dejaste engavetada, como siempre de tira la piedra y esconde la mano".

Más adelante, Torrijos le respondió a Carrizo: "Aquí hoy, pareciera que el diablo vende escapularios, como si lo estuvieran haciendo bien y se pudieran sentir orgullosos del dinero que se están llevando".

Economía juvenil y preparación competitiva

La mayoría habló del empleo juvenil vinculado al mercado, situación que, para Lasso, está mal, pues se debe ver desde una visión vinculada al "desarrollo nacional del país".

"El mercado es el mercado, pero no es el país, no es el plan de desarrollo del país. Si nosotros solo trabajamos a través de lo que responda el mercado, va a seguir pasando lo mismo de siempre: no sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos", explicó el analista.

𝗦𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 | 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺í𝗮 𝗷𝘂𝘃𝗲𝗻𝗶𝗹 ¿𝗤𝘂𝗲́ 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗶𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗷𝗼́𝘃𝗲𝗻𝗲𝘀? #DebateTVN #TuDecisión2024⁣

"Todos hablaron de generar trabajo, si bien todo lo que dijeron son fórmulas ya conocidas que no lo han generado", replicó Stoute.

Al menos el candidato presidencial del Partido Popular, Martín Torrijos, como el candidato de la alianza Cambio Democrático-Partido Panameñista, Rómulo Roux han sido figuras en anteriores gobiernos.

En el desarrollo de este bloque, algunos candidatos evocaron nombres de programas, pero que no están alejados de los que hoy existen. Otros prometieron 500 mil empleos en los primeros 30 días de gobierno.

A pesar de que los analistas plantearon su opinión sobre el debate y la actuación de los candidatos en el escenario, ninguno se atrevió a señalar si hubo ganadores.