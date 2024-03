Serena Vamvas se compromete a trabajar con cualquier alcalde ganador, excepto el del PRD

Ciudad de Panamá/La candidata a representante por el corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, salió al paso ante posibles malentendidos entre ella y el candidato a la Alcaldía de Panamá, Edison Broce, quien, al igual que ella, es respaldado por el Movimiento Otro Camino (MOCA).

Y es que, en recientes entrevistas, Vamvas ha señalado que a ella le ha gustado la gestión de Guillermo "Willie" Bermúdez, actual representante del corregimiento de Don Bosco y candidato a alcalde por el Partido Panameñista, dejando a un lado la figura de Broce, quien corre para el mismo cargo.

Este comentario ha encendido las redes sociales. Sin embargo, Vamvas dejó claro que esto no significa que esté apoyando a ningún candidato.

"Yo pienso que Edison ha hecho una muy buena campaña, pero lo que yo estoy diciendo es que la gestión que Willie ha hecho en Don Bosco me parece formidable", indicó a TVN Noticias.

Explicó que ella no está inscrita en MOCA y que "ellos me postularon, y cuando me postularon, no me obligaron a tener que darle el respaldo a más nadie que no sea Ricardo Lombana, y de esa misma manera se gestionaron varios candidatos, por eso nosotros somos independientes. Yo creo que eso es importante para no llevar este asunto a politiquería".

Aseguró que ella está enfocada en su candidatura.

Yo no estoy impulsando una agenda para que se elijan alcaldes, ni estoy en contra de Edison [Broce], ni en el grupo de [Guillermo] Willie [Bermúdez], solo hice un comentario".

En ese sentido, dejó claro que "con cualquier alcalde, excepto el del PRD, que llegue a ganar la Alcaldía de Panamá, yo voy a trabajar en conjunto y de manera responsable".

La Alcaldía de Panamá se la disputan siete candidatos, incluyendo a Bermúdez y Broce. También está el actual alcalde José Luis Fábrega, quien forma parte de las filas del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Tanto Vamvas como Broce son candidatos que recogieron firmas para ganarse una candidatura por la libre postulación. No obstante, decidieron que el partido MOCA, que tiene como abanderado presidencial a Ricardo Lombana, apoyara su candidatura de cara a las elecciones generales del próximo 5 de mayo.

¿Qué dice Broce?

El político dijo a este medio que "no tengo diferencias con Serena. Cada quien es libre de apoyar a quien quiera"