Situación del país requiere de un gobierno de unidad nacional según Melitón Arrocha

El candidato presidencial por la libre postulación, Melitón Arrocha, aseguró en Noticias AM que los principales problemas que enfrenta Panamá es la recolección de basura y falta de agua que hay que resolver.

Para Arrocha, con el elevado presupuesto con el que cuenta el país, da vergüenza que, aún haya gente que cuando abre la pluma no sale una sola gota, por lo que el plantea apoyar la solución técnica del Canal de Panamá de usar río Indio, y la construcción de una planta potabilizadora de Bayano.

El candidato no ignoró que existe una gran cantidad de daños que permiten la pérdida de agua potable, algo que él considera debe ser resuelto. Mientras que, propone una potabilizadora en la parte de arriba del río Santa María.

Sobre la crisis en la Caja de Seguro Social (CSS), Arrocha señaló, al contrario de lo que dicen otros candidatos, la solución a este problema requiere sacrificios de todos, aseverando que sus compañeros están mintiendo al decir que el pueblo no tendrá que hacer ningún tipo de sacrificios.

Es un tema que no se puede resolver aritméticamente, no hay forma, si no redefinimos los parámetros del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte, primero por beneficio definido, pero, no mucho después viene el mixto”, expresó.