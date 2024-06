Vamos y Realizando Metas se movilizan en busca de apoyo para dirigir la Asamblea

Ciudad de Panamá, Panamá/Salir a buscar los votos para obtener el control de la Asamblea Nacional, el próximo lunes 1 de julio, es una de las tareas que, por estos días, completará la bancada de Realizando Metas (RM) y la de Vamos.

Ambas bancadas han arrancado una serie de reuniones y negociaciones con otras fracciones legislativas, las cuales podrían durar hasta el lunes, justo antes de la instalación de la nueva Asamblea.

Castañeda se reúne con el PRD y la bancada mixta de Alianza

El mismo martes, minutos después de saberse la candidata que RM respaldará a la presidencia del Legislativo, Dana Castañeda, la diputada de La Pintada, Natá y Olá, se reunió con sus aliados: la figura de los partidos que la postularon el pasado 5 de mayo. Se trata del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Alianza.

Castañeda busca asegurarse entre estas dos bancadas al menos 29 votos. En el encuentro con el PRD, que fue una reunión privada, se abordaron varios temas, entre ellos, las figuras que podrían ser los candidatos a la secretaría y subsecretaría general de la Asamblea.

De acuerdo con fuentes perredistas, la mayoría de los diputados de esa bancada habrían impulsado a la exdiputada Cenobia Vargas para que dirija ese puesto. Vargas, quien ha ejercido como primera vicepresidenta del Legislativo y quien se mantuvo por dos periodos consecutivos como secretaria de la Comisión de Presupuesto, simpatiza con la corriente de Benicio Robinson, presidente del PRD. Precisamente fue Robinson quien le dio la bendición para ocupar los cargos mencionados.

Castañeda no es ajena a Vargas; sin embargo, su mirada estaría puesta en Quibián Panay, actual secretario de la Asamblea y esposo de la diputada Yanibel Ábrego. Para este cargo también suena la figura del exministro de Vivienda y Ordenamiento territorial, Rogelio Paredes.

La candidata de RM ha dicho que conversará con todas las bancadas no solo para hablar de la presidencia del Legislativo, sino también para consolidar la “agenda parlamentaria”.

Precisamente, ese mismo día, la bancada mixta conformada por los dos diputados de Alianza: Osman Gómez y Joan Manuel “Jony” Guevara, así como Isaac Mosquera, diputado electo por el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), y Eliécer Castrellón, del Partido Popular (PP), cerraron filas por Castañeda.

Se conoció que el respaldo a Castañeda por parte del PRD será anunciado públicamente entre el viernes y sábado a los medios de comunicación.

¿Se reunió Vamos, CD y Panameñistas?

La bancada de Vamos, que hoy, según su jefa de bancada, escogería al candidato que postularán a la presidencia de la Asamblea, habría sostenido una reunión el miércoles en la tarde y hasta altas horas de la noche con algunos diputados de la bancada Panameñista y de Cambio Democrático (CD).

Posiblemente, Vamos elija hoy a Walkiria Chandler como su candidata a la presidencia de la Asamblea, pues habría logrado conquistar la mayoría de los votos de su bancada.

El séptimo piso de Green Plaza, Costa del Este, habría sido el epicentro del encuentro. Sin embargo, miembros de Vamos, CD y Panameñista negaron a este medio dicho encuentro. Incluso, fuentes que estaban en la festividad de los 50 años del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se celebraba en un salón contigua a la reunión, señalan que solo vieron a diputados de Vamos.

“Sobre ese tema no tengo información, no he estado en reunión con ellos”, dijo un diputado de CD a TVN-2.com, que prefirió mantener su nombre en el anonimato. Lo que sí reiteró es que tanto la bancada Panameñista como CD acordaron que votarán en bloque el 1 de julio. Es decir, los 16 diputados apoyarán una sola propuesta. “Es lo que se acordó”, indicó.

CD y Panameñistas, las bancadas claves

Tanto la bancada de CD como la Panameñista serán claves para definir qué grupo político tomará el control de la Asamblea Nacional. En sus manos está la decisión de quién será el presidente y los dos vicepresidentes de la Asamblea, así como el secretario general. Estas dos bancadas cuentan con 8 diputados cada una.

La bancada de Vamos tiene 20 diputados, luego de haber sumado a Betsarai Richards. También contaría con el apoyo de los tres diputados del Movimiento Otro Camino e intenta sumar el respaldo de los 8 de CD, los 8 del Panameñista y 1 del Partido Popular, para logra 40 votos. Sobre Lee se conoció la posibilidad de que el PP dicte la línea de que sus dos diputados, el próximo 1 de julio, se sumen a la bancada mixta de Alianza.

Si Vamos no logra que todos los CD le apoyen, la estrategia sería apelar a que lo hagan al menos 4 CD, 1 PP y 1 PRD, para lograr unos 37 votos.

Sin embargo, Castañeda también intenta obtener el respaldo total de CD y los panameñistas para adjudicarse los 16 votos que suman ambas bancadas. De lograrlo, sumaría 45 votos.

Cabe señalar que para la escogencia de la junta directiva de la Asamblea, solo estarán presentes 70 diputados debido a que existe un proceso de impugnación en contra del diputado electo de RM, Luis Omar Ortega, interpuesto por la candidata por la libre postulación y actual diputada, Zulay Rodríguez. La fecha de la audiencia se fijó para el próximo 3 de julio.