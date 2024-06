Estadounidense es ejecutado en Texas por violar y asesinar a una mujer

Un hombre estadounidense condenado por la violación y el asesinato de una mujer en 2001 fue ejecutado este miércoles en el estado de Texas.

En 2006, Ramiro González fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital por violar y asesinar a Bridget Townsend cuando ambos tenían 18 años.

Gonzales, que ya había cumplido 41 años, fue declarado muerto a las 18H50 hora local (23H50 GMT). Fue ejecutado mediante inyección letal.

"A la familia Townsend, lamento no poder hablar, no puedo expresar con palabras el dolor que les he causado a todos, el daño, lo que les quité y no puedo devolver", dijo Gonzales en su declaración final.

En enero de 2001, Gonzales secuestró, violó y le disparó a Townsend, quien era la novia de su vendedor de drogas.

El caso permaneció sin resolver durante 18 meses hasta que González confesó el crimen mientras estaba bajo custodia por otro caso de violación. También indicó a las autoridades dónde encontrar los restos de Townsend.

El abogado de González había solicitado una suspensión de su ejecución ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero fue rechazada el miércoles.

La de González es la segunda ejecución en Texas en 2024 y la octava en Estados Unidos, un país que castigó con la pena capital a 24 condenados en 2023, todos mediante inyección letal.

La pena capital ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país. Los gobernadores de seis -Arizona, California, Ohio, Oregón, Pensilvania y Tennessee- han suspendido su aplicación.