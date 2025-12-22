Secretaria de Seguridad de EEUU dice que Maduro 'tiene que irse'

Washington, Estados Unidos/La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este lunes que Nicolás Maduro “tiene que salir” del poder.

El presidente Donald Trump anunció a comienzos de mes el bloqueo de los buques petroleros sancionados que zarpan desde y hacia Venezuela. Hasta el momento, fuerzas militares de Estados Unidos han capturado dos embarcaciones y perseguido un tercer buque.

No solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; él tiene que irse”, afirmó Kristi Noem en declaraciones a la cadena Fox News, al referirse a los operativos militares en el Caribe.

Washington ha incrementado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el supuesto Cartel de los Soles, catalogado por Estados Unidos como un grupo “narcoterrorista”. Además, ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura.

Como parte de esta estrategia, Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra en el Caribe, que incluye al portaaviones más grande del mundo. En las últimas semanas, aeronaves militares estadounidenses han realizado vuelos sobre aguas cercanas a las costas venezolanas.

El Ejército de Estados Unidos también ha ejecutado una serie de ataques contra embarcaciones que supuestamente eran utilizadas para el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Según reportes oficiales, han sido destruidas cerca de 30 naves y al menos 104 personas han muerto durante estas operaciones.

No obstante, el Gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado información concluyente que confirme que dichas embarcaciones transportaban drogas.

La administración Trump ha reiterado que estas acciones buscan frenar la entrada de drogas en Estados Unidos. Sin embargo, Susie Wiles, jefa de Gabinete de la Casa Blanca, afirmó en declaraciones a la revista Vanity Fair que los bombardeos tienen como objetivo presionar a Venezuela, y aseguró que el presidente “quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda”.