Blandón niega estar negociando espacios políticos con líderes evangélicos

“Yo tuve una muy breve conversación por chat con él. Conozco al pastor Edwin Álvarez desde hace más de 20 años, tengo amistad con él y su familia. Se sintió sorprendido y me dijo que ese audio no corresponde 100% a algo que él haya dicho”, relató Blandón.

Blandón admite que se ha reunido en varias ocasiones con líderes evangélicos, pero aclara que lo ha hecho igual con otras religiones.

“En ninguna de esas reuniones hemos acordado ministerios o me he comprometido a algo. Tiene que ver con aclarar con ellos mi posición respecto al matrimonio igualitario, porque de parte de otras campañas se ha tratado de divulgar una posición que no es la mía”, aseguró Blandón.

Según Blandón, el audio es el resultado de un ataque por la aceptación que siente ha tenido Nilda Quijano como su candidata a vicepresidente.

“Nilda Quijano la escogí por su experiencia, su capacidad. Porque la conozco desde hace años cuando fue gerente de la Zona Libre de Colón. Es una mujer muy capaz, muy centrada. Fue totalmente casualidad, ese audio hasta donde tengo entendido es de hace 1 o 2 semanas atrás y la figura de Nilda Quijano como candidata a la vicepresidencia salió el fin de semana”, enfatizó el candidato presidencial por el Panameñismo.

Para el abogado Ernesto Cedeño, que es evangélico, no tiene mayor peso que un candidato hable con líderes religiosos. Pero la politóloga Claire Nevache destaca la diferencia entre políticos evangélicos y evangélicos en la política.

“Hay muchos líderes evangélicos, muchos feligreses evangélicos que no van a avalar que un líder le haya dado un espaldarazo presuntamente a un aspirante. Uno tiene que ver los proyectos, la cabeza y en base a eso, con criterio propio, se puede inclinar por la propuesta de un hombre o una mujer”, destacó Cedeño.

“Hay que diferenciar eso de evangélicos políticos que entran a la política para avanzar una agenda netamente religiosa y evangelizar la política”, advirtió Nevache.

TVN Noticias intentó conocer la versión de la comunidad Hossana, a través del pastor Edwin Álvarez, pero se informó que está fuera del país.