Campaña electoral abre en medio de carnavales

El abogado Ernesto Cedeño consideró en Noticias AM que la reducción de cuatro meses a dos podría desfavorecer a los candidatos menos conocidos y los de libre postulación, y será un beneficio para aquellos que ya son figuras públicas y buscan la reelección.

Durante este periodo, los candidatos podrán presentar sus propuestas al electorado.

El jurista además analizó algunas de las normativas que regirán durante el periodo de campaña, que señala se utiliza para presentar "una serie de promesas, que algunas entran en el género de fantasía".

Cedeño recordó que en el quinquenio pasado se utilizaron fondos estatales de las partidas circuitales para la contienda en 2014.

Aconsejó a las personas no reciban dádivas de los políticos y votar por el candidato que le pueda "dar esperanza" para su circuito, alcaldía o inclusive, la Presidencia.

"Hay una línea delgada, pero si un candidato comienza a regalar suéteres o cosas incorrectas, en elecciones no es ilícito. Es clientelismo, pero no es delito electoral", señaló el abogado en Noticias AM. "Si es con dinero del pueblo es un delito electoral. Es un ilícito si das un bien material a cambio de una promesa que votes por mí.

El jurista reiteró que el Código Electoral prohíbe la campaña sucia, que ofende a la dignidad humana con insultos, incursiones en la vida privada, discrimina y asevera conductas ilegales que no hayan dictaminado los tribunales competentes.

"Los candidatos o su equipo de campaña fundamentarán sus propuestas, omitiendo material denigrante, injurioso o calumnioso con algún candidato", detalló Cedeño, citando el documento electoral.

El Tribunal Electoral (TE) destacó hace unos días en un comunicado, que solo partidos y candidatos podrán hacer campaña. "Ningún tercero podrá pagar publicidad a los candidatos o a terceras personas”, señaló la institución.