'Pany' Pérez no teme que impugnen su candidatura por caso 'El Gallero'

El alcalde de La Villa de Los Santos, Eudocio “Pany” Pérez aseguró que no teme a una posible impugnación para sus aspiraciones electorales, ante el proceso que se le sigue por el caso “El Gallero”.

“Pany” Pérez, quien ahora aspira a la candidatura para diputado en Los Santos, indicó que estas primarias del PRD deben servir para unificar el partido.

Sobre el caso “El Gallero”, donde Pérez es parte de los vinculados, señaló ante una posible impugnación de su candidatura que “el que no la debe no la teme, no tengo nada que temer”.

Por ese caso hay 15 imputados por los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y narcotráfico.

El alcalde de Los Santos fue detenido en septiembre de 2017 durante la operación El Gallero con otras 10 personas presuntamente por ser parte de una red que transportaba droga por Panamá.

El pasado 12 de abril, un Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen de un juez de garantías que ordenó el reintegro al cargo del alcalde Pérez, el cual había sido separado a raíz de las investigaciones.

En la operación “El Gallero” se incautaron cerca de 1 millón de dólares en efectivo, 1,888 paquetes de cocaína y 233 de marihuana, así como 18 vehículos de alta cilindrada, 4 de ellos con doble fondo, y 2 armas de guerra, dijo la Fiscalía.

Esta investigación dio inicio el 21 de octubre de 2016, a través de operaciones antidrogas, seguimientos, vigilancia y decomiso de bienes inmuebles y vehículos.

Con información de Eduardo Javier Vega