Las siete mentiras del comercio electrónico

Si algo nos enseñó la pandemia, es que el comercio electrónico pasó de ser un “nice-to-have” a una necesidad. Y sí, sigue evolucionando el ecosistema, sigue madurando el mercado, pero son cada vez menos las empresas que no tienen ecommerce o al menos la apertura de algún canal digital de ventas como un punto clave dentro de sus planes estratégicos y las que no, están sintiendo el rezago comercial por la demanda de los usuarios en el mercado actual.

Ya sea que estés vendiendo en línea o estés pensando en empezar, quisiera desmentir desde mi perspectiva y experiencia, algunos de los mitos o mentiras más comunes que me encuentro en mi día a día. A continuación te los describo:

Plataformas gratis y flexibles

Plataformas para montar tu canal de ventas en línea hay muchas y además muy buenas, con diferentes precios, beneficios y posibilidades, pero no es eso lo que define realmente el costo inmediato y en el tiempo.

Habiendo trabajado con múltiples de estas plataformas a lo largo del tiempo y además atendiendo clientes que se enfrentaron al fracaso de una implementación de ecommerce -larga, tediosa y costosa- que no les funcionó, puedo decir con toda seguridad, que una mala elección puede ser tan dolorosa como abrir una sucursal física en una mala ubicación.

Al momento de elegir, ya sea que lo investigues internamente o te la recomiende una agencia o asesor, debes tomar en cuenta que no es el precio inicial o mensual de la plataforma misma lo que más importa, sino el costo a largo plazo en mantenimiento, seguridad, integración, mejora continua y usabilidad, tanto del usuario interno (tus colaboradores) como externo (tus clientes).

Servidores, malwares, lentitud, estabilidad, escalabilidad, depender de desarrolladores costosos para implementar una nueva funcionalidad o incluso cargar imágenes, son sólo algunos de los dolores de cabeza que te puedes evitar eligiendo la plataforma correcta. La buena noticia es que existen agencias y plataformas que te evitarán todas estas calamidades. Lo importante es tomar una decisión de forma consciente.

Más seguidores es igual a más clientes

Las redes sociales cambiaron el mundo, son países virtuales y sin fronteras que cada vez tienen más habitantes ansiosos por consumir más y más contenido e información, pero que así mismo son adictos a la novedad. Ahora las cosas pueden pasar de moda en cuestión de minutos y así mismo, alguien puede volverse famoso en cuestión de segundos.

Como marcas y empresas sin duda queremos ser parte de la conversación, de la tendencia, de la novedad, pero no podemos confundir las métricas de vanidad que estas generan con KPIs (o indicadores claves de desempeño) comerciales.

Tener seguidores no es lo mismo que tener clientes o incluso prospectos. Definitivamente es un paso más cerca en el embudo de ventas a no tener nada, pero sigue habiendo un camino por recorrer, que usualmente cuesta tiempo y dinero.

Asegúrate de tener siempre presente en tu estrategia, un plan de marketing pagado con contenido de valor que te ayude a convertir seguidores o incluso desconocidos, en clientes fieles y recurrentes.

El email marketing pasó de moda

¿Cuántos emails recibes al día? ¿Crees poder trabajar sin él? ¿Sabías que 4,083 millones de personas utilizaron el correo electrónico en el 2020 y sigue en ascenso?

Son muchas preguntas, lo sé, pero aún falta la mejor… ¿Sabías que una buena estrategia de email marketing para ecommerce suele dejar un retorno de $40+ por cada $1 invertido?

Esta estadística fue obtenida en múltiples estudios de mercado, pero en mi día a día como agencia de marketing y dueño de una tienda en línea -con una fuerte y dedicada estrategia de email marketing-, te puedo decir que he visto retornos de hasta $250 por cada $1.

Con esto no estoy diciendo que los otros canales de marketing son mejores o peores, por el contrario, todos cumplen una función particular en el journey de tu cliente y se complementan unos a los otros, sin embargo ignorar el potencial del email marketing podría significar estar dejando ingresos significativos sobre la mesa.

Ahora, más allá de los ingresos, el beneficio más importante de esta herramienta es que te permite tener una base de datos propia y construir una relación directa con tus clientes, así que piénsalo dos veces si aún no has implementado una estrategia de email marketing.

Si invierto en SEO seré el #1 en Google

Todo el mundo habla y pregunta por el bendito SEO y sí, es muy importante, pero ¿entendemos realmente qué es y qué se puede lograr?

El SEO (por sus siglas en inglés, search engine optimization) u optimización para motores de búsqueda (es decir, Google, el papá de todos), consta de 3 grandes pilares:

● SEO técnico

● SEO en sitio o interno

● SEO fuera del sitio o externo

El SEO técnico hace referencia a todas aquellas referencias, normalmente dentro del lenguaje de programación y estructura de tu sitio web, que Google toma en consideración para poder “escanear” tu página y su contenido de forma clara y correcta. Un lenguaje que los robots puedan leer y entender al momento de analizar lo que mostrarán o no, en sus páginas de resultados de búsqueda.

Usualmente, gran parte de este trabajo, sino todo, lo resuelve una buena plataforma web (otra razón a considerar en el punto 1 de este artículo).

El SEO fuera de sitio o externo, es probablemente el más difícil de conseguir y no necesariamente el más importante. No es más que el equivalente a las relaciones públicas entre sitios web. Tener sitios web de terceros con alto tráfico y credibilidad, que te mencionan dentro de sus publicaciones o páginas con un enlace para referir tráfico hacia tu propio sitio, le indica a Google, que tu sitio es relevante para otros y que debe ser tomado en cuenta con cierto nivel de autoridad.

Y por último y no menos importante, el SEO en sitio o interno, es para mí uno de los más grandes pilares de todo negocio digital y que muy pocas veces se suele invertir el tiempo y recurso que amerita. No es más que tu contenido de valor, todo aquel contenido con texto y/o multimedia que puede ser indexado por Google para ser ofrecido a los usuarios como resultado de una búsqueda específica: una guía, una receta, una noticia, un blog, los detalles de un producto, una foto, un video, etc.

Tu sitio web o tienda en línea debe ser más que un anaquel de productos y una caja registradora. Tu usuario quiere saber más de ti, de tu producto o servicios, de sus beneficios, de las consideraciones que debe tomar al comprar, de lo que opinan otros clientes de ti, etc. Nunca pierdas de vista la importancia de generar contenido de valor, es probablemente lo primero que te diferenciará de tu competencia en un mar cada vez más rojo. Luego de considerar e implementar esto, entonces podemos volver a hablar de aparecer primero en Google.

Todo es automático

Usualmente lo digital suele relacionarse inmediatamente con lo automático. “Prendo este switch y automáticamente estoy vendiendo mientras duermo”, una promesa tan común como falsa en el mundo del ecommerce.

La realidad es que así como luego de la revolución industrial, los humanos seguimos siendo importantes y necesarios dentro del engranaje de cualquier empresa, en la nueva “revolución digital” pasa exactamente lo mismo.

¿Alguna vez has tenido que “hablar” con un BOT o chat de atención al cliente automatizado mal gestionado y te dan ganas de reventar el teléfono contra el suelo de la frustración?

Definitivamente tener una tienda en línea presenta la oportunidad de tener las puertas abiertas al público 24/7, pero la atención al cliente personalizada, la preparación de los pedidos, los reembolsos, las cancelaciones, la estrategia de mercadeo, el manejo de la operación y administración del negocio, etc., no se harán automáticamente. Al menos no por ahora.

Un buen equipo humano detrás del ecommerce es y seguirá siendo una parte fundamental.

Los panameños no están listos

En el 2016, escuché a un alto ejecutivo de un banco local, decir que la transacción #1 de tarjeta de crédito de los panameños era Amazon. En agosto de 2022, volví a escuchar exactamente lo mismo en una presentación de estadísticas de ecommerce en Panamá y por más que quisiera que esto cambie (por el bien del comercio local), dudo que suceda en el futuro cercano.

Según la firma internacional de estadísticas digitales KEPIO, al mes de enero del 2022, Panamá contaba con más del 66% de su población conectada a internet. La meta no es ganarle a Amazon, la meta es darle al usuario local, la experiencia a la que está acostumbrado internacionalmente para poder quedarnos con una parte del pastel cada vez más grande.

El país no está listo en infraestructura

A contrario de la creencia popular, hoy en día los comercios y entidades están cada vez más equipados para atender el mercado digital. Podemos ver muchas empresas logísticas que ofrecen todo tipo de servicios y soluciones a comercios electrónicos locales, bancos y entidades financieras que se pelean agresivamente con tasas de procesamiento para pagos electrónicos y productos bancarios para facilitar la compra de los clientes, agencias calificadas para brindar servicios de desarrollo web y marketing, marketplaces, etc.

Conclusión

Estar bien informado y asesorado es sin duda alguna el primer paso para empezar o corregir tu camino en el mundo del comercio electrónico. No estás sólo, el ecosistema crece cada día más y seguimos observantes de las mejores prácticas a nivel mundial.

El momento para hacer buen ecommerce es ahora, ¿Estás preparado?

