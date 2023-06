NBA: ¿Quién es Victor Wembanyama? jugador del que todos hablan previo al draft

El Draft de la NBA se realizará este jueves 22 de junio y todos los reflectores están puestos en Victor Wembanyama.

Para los expertos "Wemby" será el primer pique del draft, Sporting News hizo un análisis completo del jugador que desglosaremos a continuación:

Juega de interior, tiene 19 años de edad mide 2,26 metros y es nacido en Francia.

En términos de herramientas naturales, Wembanyama es quizá el proyecto más singular que se haya visto en la historia de la NBA. Se trata de un jugador de 2,26 metros con capacidad atlética, agilidad y habilidades de perimetral. Lo más interesante es que incluso cuando tiene todo para seguir puliendo y creciendo, esta versión ya es totalmente dominante en una liga competitiva como la francesa, donde promedia un 20-10 con 3 tapones por encuentro.

Tiene un futuro enorme como tirador, ya que si bien apenas está en un 30% en la temporada, lo hace en más de 5 intentos por partido y con gran versatilidad. No solo es un triplero de catch and shoot, sino que puede disparar en movimiento o incluso desde el drible. Es justamente la dificultad de esos lanzamientos lo que hace que no tenga un mejor porcentaje. Sin embargo, registra un 40% de acierto en triples a pie firme y un 45% en acciones de pick and pop. Su mecánica de tiro es excelente y ronda el 85% en libres.

El 44% de sus posesiones llegan en acciones de creación individual, algo totalmente inusual para un jugador de su estatura. Puede anotar de espaldas, pero también generarse su propio tiro de frente, lanzando en movimiento o penetrando. No es un especialista, pero también está por encima de la media como pasador. Tiene un manejo digno de un alero o escolta.

Lo que termina de catapultar a Wembanyama a lugares totalmente únicos es su perfil defensivo. Y es que se trata de un jugador con una capacidad para proteger el aro asombrosa (3,2 tapones por partido) y con excelentes números como rebotero, pero que además tiene la agilidad y velocidad para salir de la pintura, algo que rara vez muestra un interior de más de 2,15m. Wembanyama ya es una fuerza imparable en defensa en Francia, no solo por las estadísticas básicas, sino también las avanzadas: deja a los rivales en un 30% de acierto en el poste bajo y de 28% en cualquier acción de defensa individual.

Finalmente Sporting News remarca puntos débiles por mejorar, selección de tiro, su físico y el juego de espaldas.

