MLB: Jugador de los Yankees estalla tras una mala racha ¿Qué fue lo que dijo?

Los Yankees de New York es uno de los equipos más emblemáticos de las ligas mayores, por su historia, sus logros y por sus jugadores.

La realidad de los Yankees en la actual temporada presenta una situación preocupante, puesto que en los últimos 12 partidos consiguieron cuatro victorias y ocho derrotas.

¿Qué sucede?

Debido a las lesiones del jardinero derecho y capitán del equipo, Aaron Judge, la ofensiva de los Yankees ha mermado ya que él es uno de sus bateadores más productivos.

Su más reciente lesión fue el 3 de junio, Judge se golpeó el dedo del pie derecho al atrapar en la carrera una pelota y se estrelló contra la cerca del jardín durante la octava entrada de la victoria de Nueva York por 6-3 sobre Los Dodgers de Los Ángeles.

Sus números desde la lesión de Judge

Después de la lesión del Aaron, los Yankees han perdido ocho de doce juegos.

En los últimos días, los Medias Rojas de Boston les pasarían por encima, quienes les ganaron en los tres juegos que disputaron el fin de semana del viernes 16 al domingo 18 de junio.

Sin Aaron Judge, los neoyorquinos promedian 3.25 carreras por encuentro en comparación con las 4.98 que logran con el capitán en el lineup.

Reacciones ante esta crisis

Uno que no se quedó callado ante esta situación fue el primera base de los Yankees, Anthony Rizzo.

Este mostró su frustración ante la situación tan pesada por la que pasan los Yankees, luego de que el pasado domingo fueran abatidos por los Medias Rojas.

“Esto apesta” — Anthony Rizzo

"Definitivamente, es un punto bajo en la temporada, pero esto es parte de los altibajos de una campaña de Grandes Ligas", agregó.

Por otro lado, el entrenador de los Yankees, Aaron Bone, reconoció la situación y expreso que "ahora mismo, tenemos que hallar la manera. Estamos pasando por un momento difícil, ofensivamente. Tenemos que salir de ahí".

Rizzo manda un fuerte mensaje

No es casualidad que los Yankees hayan perdido ocho de 12 partidos sin el capitán, quien ha estado viajando con el equipo, pero no puede hacer mucho más que animar fuera del campo.

Mientras Judge se recupera, es tarea de los jugadores activos mejorar y confiar en ellos. Con este panorama, Anthony envió un fuerte mensaje a su equipo y a los jugadores.

"Hay 30 equipos en el béisbol ahora mismo que no tienen a Aaron Judge. No creo que sea diferente para cualquier otro equipo", señaló Rizzo. "Es nuestro capitán; es nuestro líder. Pero un (solo) hombre no marca la mayor diferencia en el mundo".

"Para nosotros como equipo, tenemos que unirnos y batallar por nosotros, por él, por todos", continuó Rizzo. "Sé que la narrativa es 'Sin Judge', pero no creo que sea justo poner ese peso sobre él ni cualquier otro jugador de este equipo".