NBA resultados| Detroit Pistons clasifican a playoffs tras desarmar a los Golden State Warriors

El equipo de Detroit clasificó a los playoffs en temporadas consecutivas por primera vez en casi 20 años.

Estados Unidos/Los Detroit Pistons vencieron el viernes 115-101 a los Golden State Warriors de locales y se clasificaron por segunda temporada consecutiva a los playoffs de la NBA.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada de la liga norteamericana de básquetbol:

- Detroit clasifica sin Cunningham -

Detroit, que pisó los playoffs en cuatro ocasiones en los últimos 15 años, se clasificó este viernes en temporadas consecutivas por primera vez desde las temporadas 2007-2008 y 2008-2009.

Los Pistons no pudieron contar con su principal figura, Cade Cunningham, quien fue diagnosticado con un pulmón colapsado luego de golpe recibido el partido frente a los Washington Wizards.

Jalen Duren fue la figura del local en el Little Caesars Arena, en Detroit, con 23 puntos y seis rebotes, mientras que el armador Dannis Jenkins aportó 20 puntos y ocho asistencias.

"Trato de hacer mi juego y nada más", dijo Jenkins. "Quiero ayudar lo más que pueda mientras nuestros compañeros están ausentes".

Los Golden State Warriors siguen penando debido a múltiples ausencias, como la de su estrella, Stephen Curry, fuera de las canchas desde el 30 de enero por una lesión en la rodilla derecha.

El brasileño Gui Santos fue titular en el equipo de la Bahía de San Francisco. Disputó 30 minutos en los que anotó 13 puntos y sirvió cinco asistencias.

Los Warriors se encuentran cuatro juegos por debajo de la línea de .500, ocupando el último puesto de clasificación al play-in con nueve juegos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, los Memphis Grizzlies.

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- Knicks sobreviven en Brooklyn -

Los New York Knicks respondieron defensivamente en los minutos finales y lograron imponerse 93-92 a los Brooklyn Nets en el Barclays Center, en Brooklyn (Nueva York).

El dominicano Karl-Anthony Towns fue la figura de los Knicks con un doble-doble de 26 puntos y 15 rebotes pese a estar lejos del equipo en las últimas horas por motivos personales.

"Estoy contento con la victoria", comentó Towns. "Mi padre me dijo que jugara esta noche, él quería verme jugar aunque estuve en duda previo al partido".

"Me estoy acomodando a mi rol y creo que cada día estoy mejorando en el nuevo sistema", agregó.

Los Knicks alcanzaron una ventaja de hasta 14 puntos en el cuarto período, pero fue un lanzamiento fallido de Ben Saraf en los segundos finales el que terminó definiendo el cotejo.

El experimentado entrenador Mike Brown, de los Knicks, llegó a 500 triunfos en su carrera en la NBA, mientras que su equipo amplía a 14 la racha de triunfos consecutivos sobre sus vecinos Nets.

Los Knicks suman cinco triunfos al hilo y siguen terceros en la Conferencia Este, con 46 victorias y 25 derrotas, detrás de los líderes, Detroit Pistons (51-19) y de los segundos, los Boston Celtics (47-23).

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- Brown anota 30 en triunfo de Celtics sobre Grizzlies -

Precisamente, los Celtics lograron 18 rebotes ofensivos en la victoria 117-112 sobre los Memphis Grizzlies de visita en el FedExForum en Memphis, Tennessee.

Jaylen Brown tuvo una noche estelar con 30 puntos y seis asistencias, mientras que el bosnio Luka Garza aportó 22 puntos desde la banca.

Los Celtics dominaron el partido desde los rebotes imponiéndose 62-43 bajo los tableros, en un encuentro apretado en el que alcanzaron a liderar hasta por nueve puntos.

"Nos pusieron mucha presión", dijo el entrenador de Boston, Joe Mazzulla. "Cerrar el partido con seis rebotes ofensivos fue muy bueno".

Memphis tuvo 11 ausencias, incluida su principal figura, Ja Morant, con una lesión en el codo derecho.

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