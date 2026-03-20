Panamá Femenina tiene fechas confirmadas para próximos juegos de Clasificatoria Concacaf W

Panamá/La Selección Femenina de Panamá ya tiene fechas confirmadas para sus dos últimos partidos de la Clasificatoria Concacaf W al torneo Premundial de la categoría.

La Federación Panameña de Fútbol informó en sus redes sociales que los dos encuentros, ante Aruba y Cuba se realizarán los días 9 y 17 de abril desde las 7:00 p.m.

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Esos dos cotejos tendrán como escenario el Estadio Universidad Latina de Penonomé, según lo anunciado por el ente federativo.

Panamá tiene dos partidos jugados en esta instancia y ambos los ha ganado. El 30 de noviembre de 2025 sumó su primera victoria al vencer a Curazao, por 6 goles a 1, y el 5 de marzo superó a San Cristóbal y Nieves por 3 a 0.

La etapa clasificatoria forma parte del camino por la clasificación al Mundial Femenino Brasil 2027.

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