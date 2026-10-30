Béisbol panameño de luto: fallece Luis Ortiz, exdirigente de la selección nacional

Luis Ortiz dirigió a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol y sus torneos clasificatorios. También tuvo un papel importante en la formación y firma de peloteros que llegaron a las Grandes Ligas, entre ellos Randall Delgado, Christian Bethancourt y Johan Camargo.

Panamá/El béisbol panameño está de luto tras conocerse el fallecimiento de Luis Ortiz, exdirector de la selección nacional de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol y en los torneos clasificatorios. Su partida se produjo durante la madrugada de este viernes.

Ortiz fue una figura vinculada al desarrollo del béisbol nacional y tuvo la responsabilidad de dirigir al equipo panameño en el World Baseball Classic Qualifiers y en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, representando al país en uno de los escenarios más importantes de este deporte.

Su trayectoria también estuvo relacionada con la identificación y firma de talentos panameños que posteriormente alcanzaron las Grandes Ligas. Entre los peloteros vinculados a su trabajo figuran Randall Delgado, Christian Bethancourt y Johan Camargo, quienes llegaron al béisbol de las mayores.

La noticia de su fallecimiento generó muestras de pesar en el entorno del béisbol nacional.

La Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) expresó sus condolencias por esta sensible pérdida y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento.

Con la partida de Luis Ortiz, el béisbol panameño pierde a un hombre que dedicó parte de su vida al desarrollo de este deporte y a la proyección de talentos nacionales hacia el profesionalismo internacional.