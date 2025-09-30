MLB wild card | Boston Red Sox vs Yankees de Nueva York EN VIVO por TVMAX

Panamá/El béisbol de octubre vuelve a encenderse con la eterna rivalidad entre los New York Yankees y los Boston Red Sox, que esta vez se enfrentan en la Serie de Comodín de la Liga Americana.

El escenario será el Yankee Stadium, un verdadero hervidero donde los locales buscarán imponer su poder ofensivo liderado por Aaron Judge y Giancarlo Stanton.

Por el lado de Boston, el equipo llega con confianza tras ganar 9 de los 13 enfrentamientos directos en la temporada regular. Su mayor fortaleza estará en el montículo con Garrett Crochet (18-5, 2.59 ERA), líder en ponches de las Grandes Ligas con 255 y considerado el jugador más valioso del club en este 2025. Crochet, apodado “Beast” por su dominio, ya suma 3 victorias contra los Yankees este año.

En frente estará Max Fried (19-5, 2.86 ERA), la gran adquisición de Nueva York en los pasados Winter Meetings. El zurdo respondió con una campaña estelar, marcando cifras personales históricas y convirtiéndose en el nuevo as de la rotación tras la lesión de Gerrit Cole. Fried es dueño de una de las mejores curvas del béisbol y su variedad de lanzamientos lo convierten en una amenaza constante para cualquier ofensiva.

Las alineaciones

Red Sox : Alex Cora ajustará su orden al bate frente a zurdos, dejando en el banco a Wilyer Abreu y Masataka Yoshida. El lineup tendrá a Trevor Story , Alex Bregman y Jarren Duran como referentes ofensivos.

: Alex Cora ajustará su orden al bate frente a zurdos, dejando en el banco a Wilyer Abreu y Masataka Yoshida. El lineup tendrá a , y como referentes ofensivos. Yankees: Con Aaron Judge a la cabeza, quien se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia en conectar 50 jonrones y ganar el título de bateo en una misma temporada, Nueva York también contará con figuras como Paul Goldschmidt, Cody Bellinger, Giancarlo Stanton y el panameño José "Chema" Caballero.

El bullpen

Los Red Sox presentan como gran carta a Aroldis Chapman, quien a los 37 años vive una temporada de ensueño con 1.17 de efectividad y 32 salvamentos. Le acompañan Garrett Whitlock y Justin Slaten en situaciones de alto riesgo.

Con dos ofensivas de poder, dos lanzadores zurdos de élite y la presión de un partido a todo o nada, el Yankees vs Red Sox promete ser uno de los encuentros más emocionantes de la postemporada. La rivalidad más grande del béisbol vuelve a brillar bajo los reflectores.

Yankees: tras la adquisición de David Bednar a mitad de temporada, el derecho se adueñó del rol de cerrador con 2.19 de efectividad en 22 apariciones y 9 salvamentos. A él se suma Devin Williams, que llega con confianza tras cerrar fuerte la campaña. También serán piezas importantes Fernando Cruz, Tim Hill y Luke Weaver, brazos en los que Aaron Boone confiará para sacar outs clave en momentos de presión.

Con información de MLB.