MLB noticias| ¡Aires de cambio en Houston! Astros presentan a su nuevo gerente general

Después de una temporada 2026 complicada, que culminó con una eliminación en la serie de comodín ante los Medias Blancas de Chicago, los Astros apuestan por la renovación

Estados Unidos/Los retos que tiene por delante el nuevo gerente general de los Astros, Randy Flores, son bastantes, empezando por descifrar la avanzada edad del núcleo del equipo de Grandes Ligas mientras tratan de mantener al conjunto competitivo, el futuro inmediato del campocorto dominicano Jeremy Peña y aprenderse los nombres, rostros y mecanismos internos del personal de operaciones de béisbol que ahora supervisa.

Presentado por el dueño Jim Crane durante una rueda de prensa la mañana del lunes en el Daikin Park, Flores dejó en claro que su principal meta es contratar a un manager que sustituya al puertorriqueño Joe Espada, cuyo contrato no fue renovado tras tres campañas en el puesto. Crane reconoció el lunes que el club ya inició las entrevistas con los candidatos a dirigente, entre los que se cree figura el coach de la banca de los Yankees, Brad Ausmus, quien estuvo el jueves en el Daikin Park para reunirse con directivos del conjunto, informó una fuente el domingo.

Los Astros están trabajando para concretar a su nuevo capataz hacia el cierre de semana.

"Necesitamos poner manos a la obra en eso y definirlo", expresó Flores.

Y con ello, Flores puso en marcha su estadía como el décimio quinto gerente general de Houston. Se expresó con confianza y elocuencia durante la rueda de prensa, delineando la visión para el futuro de una franquicia de altas expectativas. Los Astros han clasificado a la postemporada en nueve de las últimas diez temporadas, pero no han dejado de descender en victorias cada año desde esa campaña de 106 triunfos en el 2022 que concluyó con el título de la Serie Mundial.

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Firmar a un manager será la prioridad inicial, pero representa apenas el despegue de una labor de mayor importancia para Flores, de 51 años, un exlanzador de Grandes Ligas que posee una maestría en administración postsecundaria de USC, fundó una empresa de tecnología de video deportivo y se desempeñó como subgerente general de los Cardenales durante ocho campañas (2019-26) luego de integrarse a la oficina del club como director de escuchas en el 2015.

"Me llena de emoción y gratitud comenzar a trabajar aquí como el gerente general de los Astros de Houston", señaló Flores. "Cuando apenas entré al béisbol, a las oficinas del béisbol, la gente me preguntaba: 'Oye, ¿siempre supiste que querías estar en la oficina una vez que dejaras de jugar?'. Y yo respondía algo como: 'Claro, pero también quise ser estrella de rock, astronauta y Brad Pitt'. Los ‘deseos’ son una cosa, pero conozco bien lo difícil que es el camino para llegar a tener un puesto de influencia en una oficina'".

Crane detalló que los Astros entrevistaron a ocho o nueve candidatos a gerente general. Crane ha estado al frente de las operaciones de béisbol desde que la organización cortó vínculos con Dana Brown el 24 de agosto tras casi cuatro años al mando. Las responsabilidades de Brown cayeron de manera interina por los asistentes de la gerencia general Charles Cook, Gavin Dickey y Connor Huff, junto al asesor sénior Jeff Bagwell (Cook, Dickey y Bagwell se sentaron detrás de la familia de Flores en la rueda de prensa del lunes).

Flores afirmó que es prematuro indicar qué ajustes inmediatos se realizarán en la directiva, de haber alguno.

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"Hay infinidad de conversaciones que debemos sostener", dijo. "Hay mucha confianza por establecer. Las operaciones de béisbol trascienden a una sola persona. Es una estructura colosal. Es increíblemente compleja. Sin embargo, considero que cuando cuentas con el personal indicado, desde arriba hasta abajo, le brindas a los jugadores mayores oportunidades de interactuar con alguien que les ayudará a cambiar para bien el rumbo de sus carreras".

Crane aseguró que Flores posee plena autoridad sobre las decisiones deportivas.

"Lo que he hecho en el pasado es intervenir cuando se necesitaba algo de apoyo o si me pedían colaboración; aporté en repetidas ocasiones para intentar retener peloteros o al tratar de incorporar una pieza en la Fecha Límite de Cambios", declaró Crane. "Seguiré colaborando en esa parte. Permaneceré enfocado en el lado administrativo y de negocios. En ese renglón me mantengo muy activo. Estaré presente en las reuniones para percibir el ambiente, enterarme de lo que pasa y ver cómo marcha todo. Nada ha cambiado en cuanto a lo que hago".

Crane confía en que los Astros sigan compitiendo el próximo año, reconociendo a la vez que el roster requerirá mejoras sustanciales. Peña entrará al último año de su contrato y podría ser traspasado de manera similar a como los Astros cambiaron al estelar guardabosque Kyle Tucker antes de la campaña del 2024 -- el año anterior a que ingresara al mercado de agentes libres. Los Astros también necesitan mayores refuerzos a su cuerpo monticular y su alineación, específicamente los jardines.

"Creo que contamos con suficiente talento como base, y debemos tomar buenas decisiones y concretar ajustes para, estructurar una mejor alineación y una mejor escuadra de la que tuvimos el año pasado", concluyó Crane. "Clasificamos a los playoffs, lo que siempre es la meta, pero aquí tenemos requisitos muy elevados; por eso, estoy convencido de que este grupo se sentará, evaluará con acierto y veremos varios cambios realizados en el roster, sin duda alguna".

Información de Brian McTaggart (MLB.com)

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