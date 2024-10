Yankees despliegan su poder ante Guardians y amplían ventaja en Serie de Campeonato de Liga Americana

Estados Unidos/Los Yankees de Nueva York, liderados por una jornada de tres carreras impulsadas de Aaron Judge, se impusieron este martes 6x3 sobre los Guardians de Cleveland en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Bombarderos del Bronx toman una ventaja de 2-0 en la serie luego de los dos primeros juegos en Yankee Stadium (Nueva York).

Judge, de 32 años, conectó apenas su tercer imparable de la postemporada y el primer jonrón después de establecer la segunda mejor marca personal de su carrera con 58 cuadrangulares durante la temporada regular.

El venezolano Gleyber Torres que vive un momento completamente distinto al de Judge, bateando para .304 en la postemporada, conectó tres imparables mientras que el dominicano Juan Soto aportó un hit en tres oportunidades al bate.

Tanner Bibee fue el abridor de los Guardians, lanzó 1.1 entradas en las que permitió cinco hits y tres carreras, dos a su cuenta personal.

El estelar Gerrit Cole (1-0) se mantiene invicto después de tres salidas en la postemporada 2024 con los Yankees, lanzó 4.1 entradas en las que permitió dos carreras, no figuró en la decisión final ya que la victoria fue para Clay Holmes (2-0), quien apenas registró dos outs.

El dominicano José Ramírez conectó su segundo cuadrangular de la postemporada en la parte alta de la novena entrada pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Ambos equipos tendrán el miércoles libre para trasladarse a Cleveland, Ohio, donde los Guardians tendrán tres partidos consecutivos (en caso de ser necesario) en el Progressive Field.

Serán locales por primera vez en la Serie de Campeonato de la Liga Americana desde la temporada 2016 cuando lograron imponerse 4-1 sobre los Azulejos de Toronto antes de perder la Serie Mundial frente a los Cachorros de Chicago.

Momentos claves

Baja 2da

1 - 1, 0 Outs

Alex Verdugo pega doble (1) con línea a jardinero izquierdo Steven Kwan. Anthony Volpe anota Anthony Rizzo a 3ra.

CLE 0,NYY 2

Alta 4ta

2 - 2, 2 Outs

Brayan Rocchio se poncha sin tirarle. 3 Outs

CLE 0,NYY 3

Alta 5ta

0 - 0, 1 Out

Will Brennan batea rodado batea para out forzado, primera base Anthony Rizzo a campo corto Anthony Volpe. Kyle Manzardo anota José Ramírez a 3ra. Lane Thomas out en 2da. Will Brennan a 1ra. 2 Outs

CLE 2,NYY 3

1 - 2, 2 Outs

Austin Hedges se poncha tirándole. 3 Outs

CLE 2,NYY 3

Baja 6ta

1 - 1, 1 Out

Anthony Rizzo pega doble (1) con línea a jardinero derecho Will Brennan. Anthony Volpe anota. Error en en fildeo de jardinero derecho Will Brennan.

CLE 2,NYY 4

Baja 7ma

1 - 1, 1 Out

Aaron Judge batea jonrón (1) con elevado por el jardín central. Gleyber Torres anota .

CLE 2,NYY 6

Alta 9na

1 - 1, 1 Out

José Ramírez batea jonrón (2) con línea por el jardín derecho.

CLE 3,NYY 6

Así va la serie

Lunes 14 de octubre: Guardians 2-5 Yankees

Martes 15 de octubre: Guardians 3-6 Yankees

Jueves 17 de octubre: Yankees vs Guardians (4:08 pm)

Viernes 18 de octubre: Yankees vs Guardians (7:08 pm)

Sábado 19 de octubre: Yankees vs Guardians (7:08 pm)*

Lunes 21 de octubre: Guardians vs Yankees (4:08 pm)*

Martes 22 de octubre: Guardians vs Yankees (6:38 pm)*

Todas las horas corresponden al horario de Panamá

*: Si es necesario

