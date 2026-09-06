Yankees vs Padres| MLB EN VIVO por TVMAX y TVN Pass

Panamá/Los Yankees de Nueva York y los Padres de San Diego se miden este domingo 6 de septiembre de 2026 en el Petco Park para disputar el choque decisivo de su serie interliga. Con el calendario de la temporada regular ingresando a su recta final, ambos conjuntos saltan al terreno con la urgencia de sumar victorias para consolidar sus aspiraciones rumbo a la postemporada.

Así llegan los equipos

Yankees de Nueva York: La novena neoyorquina llega tras imponerse 5-1 en el compromiso del sábado, apoyada en una sólida labor monticular y oportuna ofensiva. Instalados con marca de 81-61 en la cima de la pelea divisional y la carrera por los comodines, los dirigidos por el Bronx buscan asegurar la serie fuera de casa.

La novena neoyorquina llega tras imponerse 5-1 en el compromiso del sábado, apoyada en una sólida labor monticular y oportuna ofensiva. Instalados con marca de 81-61 en la cima de la pelea divisional y la carrera por los comodines, los dirigidos por el Bronx buscan asegurar la serie fuera de casa. Padres de San Diego: Jugando ante su afición en California, los Padres (74-68) intentarán nivelar el balance de la serie tras ser frenados en solo tres imparables la jornada anterior. Con la lucha por los boletos de comodín en la Liga Nacional al rojo vivo, cada juego en el Petco Park resulta fundamental para la tropa sandieguina.

Duelo en la lomita

El as derecho Gerrit Cole sube al montículo por los Yankees. Cole busca dominar a una alineación de los Padres que cuenta con maderos peligrosos como Fernando Tatís Jr., Xander Bogaerts y Manny Machado. Por parte de San Diego, el zurdo Michael King asumirá la responsabilidad de frenar a la artillería neoyorquina.

Alineaciones

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