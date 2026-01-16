Béisbol Juvenil 2026 | Conoce a los mejores peloteros del campeonato nacional

Sintoniza el partido Panamá Metro vs Bocas del Toro, el viernes 16 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Tras completarse la Jornada 11 de la Copa Caja de Ahorros, el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 ha alcanzado un punto de ebullición, dejando al descubierto quiénes son los verdaderos protagonistas que están marcando la pauta en las estadísticas oficiales de la FEDEBEIS.

Ofensiva: Ricardo Acosta, el "Hombre Orquesta" de la Leña Roja

El coclesano Ricardo Acosta se ha consolidado como la figura más completa del torneo hasta el momento. Acosta no solo lidera el promedio de bateo con un impresionante .472 (17 hits en 36 turnos), sino que también es una amenaza constante en las almohadillas, encabezando el departamento de bases robadas con 12 estafas. Además, su madero tiene poder oportuno, acumulando 14 carreras empujadas y un cuadrangular.

Sin embargo, en la lucha por el liderato de remolcadas, el "Vaquero" Luis Aranda de Panamá Oeste se mantiene en la cima con 15 carreras empujadas, escoltado por su compañero Luis Atencio quien suma 11. Por su parte, el darienita Nestor Ramos se ha convertido en una máquina de extrabases, liderando los dobles conectados con un total de 8.

Pitcheo: Murallas de 0.00 y los reyes del ponche

Desde el montículo, la excelencia tiene nombre propio. Cesar Berrio de Panamá Metro y Roderick Rodriguez de Panamá Este mantienen una efectividad inmaculada de 0.00, demostrando un control absoluto en 16.1 y 13.0 episodios lanzados, respectivamente. No obstante, el lanzador más dominante en cuanto a victorias es Dereck Gomez de Coclé, quien ostenta un récord de 3-0 y una minúscula efectividad de 0.41 tras 22.2 entradas de labor.

Si de potencia se trata, los brazos de Emanuel Herrera (Herrera) y Andres Vergara (Este) están en otra liga, compartiendo el liderato de ponches propinados con 31 abanicados cada uno. En el cierre de los partidos, la seguridad ha estado a cargo de Edelindo Acosta (Coclé), quien es el líder absoluto en juegos salvados con 4, seguido por el chiricano Joans Montenegro con 3 rescates.

Líderes por departamento (Cierre de Jornada 11):

• Promedio de Bateo: Ricardo Acosta (Coclé) - .472.

• Carreras Empujadas: Luis Aranda (Oeste) - 15.

• Efectividad (ERA): Cesar Berrio (Metro) y Roderick Rodriguez (Este) - 0.00.

• Ponches: Emanuel Herrera (Herrera) y Andres Vergara (Este) - 31.

• Juegos Ganados: Dereck Gomez (Coclé) y Christian Gonzalez (Coclé) - 3-0.

• Bases Robadas: Ricardo Acosta (Coclé) - 12.

Con estos números, la Leña Roja de Coclé y los Vaqueros de Panamá Oeste parecen tener las garras más afiladas en la ofensiva, mientras que el pitcheo de Metro, Este y Herrera promete seguir silenciando bates en lo que resta de la ronda regular. ¡La lucha por el título juvenil está más viva que nunca!

