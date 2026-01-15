Béisbol Juvenil 2026 Calendario| Estos son los partidos para el viernes 16 de enero en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Panamá Metro vs Bocas del Toro , el viernes 16 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La segunda mitad de la etapa regular del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se pone en marcha este viernes luego de un día libre establecido en el calendario del certamen.

Los 12 equipos participantes saldrán a jugar conscientes de que ganar avivará sus esperanzas de avanzar a la Ronda de Ocho. Por el momento no hay equipos eliminados por lo que todos tienen posibilidades de seguir en la competencia.

Seis estadios del interior del país serán los escenarios en los que se disputarán los encuentros que mencionamos a continuación.

Panamá Metro vs Bocas del Toro

Los 'Tortugueros' bocatoreños retornan a su casa para recibir a unos 'Metrillos' que han venido de menos a más en la contienda.

Después de ganar tres de sus primeros cinco juegos, todos como local, Bocas del Toro no pudo sumar victorias en una gira que los llevó a provincias como Coclé, Panamá y Panamá Oeste. Ahora está en la parte baja de la tabla de posiciones por lo que volver al estadio Calvin Byron de Changuinola y reencontrarse con sus fanáticos les puede servir de aliciente para meterse de lleno en la clasificación a la siguiente fase.

Por su parte, Panamá Metro ha tomado el ritmo a medida de avanza el torneo. Luego de perder sus tres primeros juegos han ganado seis de sus ocho partidos siguientes por lo que actualmente se encuentra en la parte media de la tabla de posiciones. Dada esta situación tratarán de sumar más victorias que le afiancen en la pelea por la clasificación a la Ronda de Ocho.

Veraguas vs Coclé

La 'Leña Roja' coclesana tratará de calentar su llama con más fuerza en la segunda parte de la fase regular. Este viernes tiene la oportunidad de hacerlo cuando enfrente a unos 'Indios' veragüenses necesitados de victorias.

El estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce será el escenario de ese encuentro. Los coclesanos han mostrado constancia en el torneo al ganar ocho de los 11 encuentros que ha tenido hasta ahora. Mientras que los veragüenses se ubican en la parte baja de la clasificación con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Colón vs Herrera

Colonenses y herreranos se enfrentarán por segunda vez en 48 horas aunque lo harán en un escenario distinto; el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Aún está fresco en la memoria el recuerdo de lo ocurrido el miércoles 14 de enero cuando Colón remontó y dejó a Herrera tendido en el terreno al llevarse la victoria, por 5 carreras a 4, en el estadio Justino Salinas de La Chorrera. Esta vez, los herreranos apelarán a la buena vibra de sus fanáticos e intentarán conseguir el desquite, pero los 'Beep Beep' colonenses no estarán dispuestos a dar sus brazos a torcer.

Ambos equipos han pasado por momentos complicados en el certamen. Cada uno tiene tres triunfos en su cuenta por lo que ganar les daría un gran impulso para entrar en la pelea por un cupo a la Ronda de Ocho.

Panamá Oeste vs Chiriquí

Los 'Vaqueros' de Oeste, líderes invictos del torneo, salen a la carretera y su primera parada será el estadio Kenny Serracín de David donde le esperan el 'Ganao' Bravo chiricano.

Al igual que el caso de Herrera y Colón, estos dos equipos se enfrentaron apenas hace dos días. Eso ocurrió en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera y fue el equipo del 'West' el que salió airoso por la mínima diferencia, 1 por 0, en un juego donde el pitcheo tuvo el protagonismo.

¿Qué historia se escribirá ahora en las tierras chiricanas? Eso se sabrá a medida que se den los acontecimientos en ese cotejo.

Darién vs Los Santos

Las 'Harpías' darienitas salen de su nido rumbo al estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas donde les esperarán los santeños para protagonizar un duelo de equipos que luchan por establecerse en la zona de clasificación.

Después de su victoria ante Darién en el Estadio de Metetí, el pasado miércoles, Los Santos quedó en una mejor posición que su rival de turno. Con cinco victorias en 11 juegos ha logrado estar entre los ocho primeros lugares. En tanto los darienitas tienen cuatro triunfos en el certamen.

Ninguno de los dos conjuntos puede darse el lujo de caer ya que perderían terreno y, eventualmente, correrían el riesgo de quedar eliminados. Así que ese espera den una fuerte batalla por la victoria.

Panamá Este vs Chiriquí Occidente

Los occidentales vuelven al estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles, necesitados del calor de hogar, para enfrentar a unos 'Potros' de Panamá Este que atraviesan por un buen momento.

Después de acumular cuatro victorias en sus primeros cinco juegos, Chiriquí Occidente ha ganado uno de sus siguientes seis partidos. Estos ha hecho que bajen puestos, aunque se mantienen entre los ocho lugares que componen la zona de clasificación.

Por su parte, Panamá Este ocupa el segundo lugar de la competencia. En 10 juegos realizados, tiene ocho victorias y aún le queda un partido pendiente ante Herrera que no pudo realizar el martes 13 de enero por motivo de lluvia. En los últimos días jugó en su terreno, el estadio José De La Luz Thompson de Chepo, ahora sale de gira donde buscará victorias para obtener el pase a la Ronda de Ocho.

