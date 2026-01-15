Béisbol de Pequeñas Ligas Resultados| Torneo Sectorial Metropolitano Preinfantil 2026 tuvo jornada con despliegue de carreras

La ofensiva fue la protagonista en los partidos realizados en Juan Díaz y Parque Lefevre.

Panamá/El Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Preinfantil continuó este jueves con la tercera jornada cuyos partidos se realizaron en los corregimientos de Juan Díaz y Parque Lefevre.

La alta cantidad de carreras que se anotaron en cada juego marcaron la norma en la fecha.

Grupo A

San Antonio derrotó a Las Cumbres, por 11 carreras a 5, en un encuentro que se realizó en el Campo de Juegos Andy Alonso de Parque Lefevre.

El equipo ganador atacó desde el parte baja del primer episodio con tres carreras. Después marcó seis 'rayitas' en la segunda entrada y cerró con dos más en la cuarta.

Jonathan Carrillo fue el lanzador ganador después de tolerar cinco imparables y tres carreras con cinco ponches propinados y seis bases por bolas otorgadas en cuatro entradas.

La derrota fue para Demian Zamora quien recibió cuatro inatrapables y 11 carreras. Además registró ocho ponches y ocho bases por bolas.

Melquis García y Juan Torres sobresalieron por la ofensiva de San Antonio con un hit en dos turnos cada uno. García también sumó dos carreras anotadas. Además Nicolás Mosquera pegó de 1-1.

Por Las Cumbres, Jorge Alvarado de 3-3 con una carrera empujada. Richard Dutary pegó de 2-1 con dos remolcadas y Nicolás Mosquera de 1-1.

En otro partido de la fecha, Curundú superó por abultamiento de carreras en cinco episodios, por 16 a 1, en un juego donde Kenneth Ricaurte permitió un inatrapable y recetó 11 ponches para ser el lanzador ganador.

El elenco derrotado solo pudo conectar un hit en ese juego el que fue bateado por Kevin Monrroy.

Por su parte, Amelia Denis venció a Betania por abultamiento carreras en cuatro episodios, 15 a 0, en un juego donde el elenco vencedor controló a su rival y lo limitó a dos hits conectados.

Grupo B

El campo de juegos Caplitom de Juan Díaz fue el escenario del cotejo en el que Ancón sacó un triunfo contundente sobre Don Bosco, por 26 a 3, en partido que se jugó.

Los chicos de Don Bosco tomaron la ventaja cuando anotaron tres carreras en la parte alta del primer episodio, pero la respuesta de Ancón fue rápida ya que anotó 18 carreras en el tramo bajo de esa misma entrada.

La victoria se la apuntó Jeisuien Araúz quien no permitió carreras ni imparables, dio cinco ponches y dos bases por bolas en dos episodios.

Alan Navarro cargó con el descalabro al tolerar cuatro inatrapables y ocho anotaciones con un ponche y cinco bases por bolas en dos tercios de episodio.

Juan Arjona sobresalió a la ofensiva por Ancón al batear tres hits en tres turnos, entre ellos dos cuadrangulares, con tres carreras anotadas y ocho empujadas.

Ethan Reyes pegó el único hit de Don Bosco en ese juego.

Em otros encuentros, Omar Torrijos venció a Cerro Viento, por 9 carreras a 4, y Chilibre se impuso a Caimitillo por abultamiento de carreras en cinco episodios, 12 por 2.