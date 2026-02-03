Béisbol Juvenil 2026 | Lanzadores anunciados para una nueva noche de duelos clave en la Ronda de Ocho

Sintoniza el tercer partido de la serie entre Panamá Oeste y Herrera, el martes 3 de febrero a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, en su emocionante edición de la Copa Caja de Ahorros, entra en otra jornada decisiva de la Ronda de los Ocho, donde los equipos afinan su rotación de lanzadores en busca de ventaja en una fase que comienza a marcar el destino de los aspirantes al título.

En el primer gran choque de la noche, Coclé se mide a Chiriquí Occidente en un duelo que promete intensidad desde la lomita. La llamada Leña Roja anunció al derecho Joiser González como su abridor, confiando en su control y capacidad para dominar los primeros innings. Por su parte, Occidente respondió con el derecho Santiago Corella, un brazo que ha mostrado temple en escenarios de alta presión y que buscará silenciar la ofensiva coclesana.

Otro de los enfrentamientos más atractivos será el que protagonizarán Chiriquí vs Los Santos, un clásico del béisbol juvenil panameño. Los chiricanos enviarán al montículo al derecho Jonathan Guerra, mientras que la novena santeña apostará por el también derecho Santiago Mendoza, en un pulso de pitcheo que podría definirse por detalles mínimos y el respaldo defensivo de ambos conjuntos.

En el tercer compromiso de la jornada, Panamá Oeste se enfrenta a Herrera en un cruce donde el pitcheo vuelve a ser protagonista. Los Vaqueros del Oeste anunciaron al derecho Abdiel Castillo, mientras que los herreranos moverán sus fichas con el zurdo Rogelio Jaén, buscando aprovechar el contraste de brazos para desestabilizar la alineación rival.

El cierre de la noche presenta el atractivo duelo entre Panamá Metro y Panamá Este, dos novenas con historia y rivalidad. Los Metrillos saldrán al terreno con el derecho Roberto Martínez, en tanto que los Potros del Este confiarán en el brazo del derecho Christian Ortiz, en un choque que puede ser clave para la tabla de posiciones de esta fase.

Con la Ronda de los Ocho avanzando y cada victoria pesando más que nunca, la elección de los abridores refleja la importancia estratégica de esta jornada. El Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros continúa regalando emociones, talento joven y duelos de alto nivel, donde la lomita se convierte, una vez más, en el epicentro de la batalla por el campeonato.

