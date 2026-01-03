Béisbol Juvenil 2026| Estos son los lanzadores abridores para los partidos del sábado 3 de enero en el campeonato nacional

¡IMPERDIBLE! Sintoniza hoy el juego inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 entre Colón y Coclé desde las 7:00 pm. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La primera jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil está por comenzar y cada equipo anunció oficialmente a los lanzadores que estarán encargados de abrir sus respectivos partidos.

Los lanzadores abridores de los juegos correspondientes al sábado 3 de enero de 2026 son los siguientes:

Colón vs Coclé

Lanzadores abridores: Abdel Vega (Colón), Dereck Gómez (Coclé)

Lugar: Estadio José Antonio Remón Cantera

Estadio José Antonio Remón Cantera Hora de inicio: 7:00 p.m.

Darién vs Panamá Este

Lanzadores abridores: Ariel Cárdenas (Darién), Andrés Vergara (Panamá Este)

Lugar: Estadio José De La Luz Thompson

Estadio José De La Luz Thompson Hora de inicio: 7:30 p.m.

Panamá Metro vs Panamá Oeste

Lanzadores abridores: Fabián Carrera (Panamá Metro), Joshua Martínez (Panamá Oeste)

Lugar: Estadio Mariano Rivera

Estadio Mariano Rivera Hora de inicio: 7:30 p.m.

Chiriquí Occidente vs Bocas del Toro

Lanzadores abridores: Darvin Santos (Chiriquí Occidente), Roberto Núñez (Bocas del Toro)

Lugar: Estadio Calvin Byron

Estadio Calvin Byron Hora de inicio: 7:30 p.m.

Chiriquí vs Veraguas

Lanzadores abridores: Jonathan Guerra (Chiriquí), Amilkar Bazán (Veraguas)

Lugar: Estadio Omar Torrijos

Estadio Omar Torrijos Hora de inicio: 7:30 p.m.

Herrera vs Los Santos

Lanzadores abridores: Rogelio Jaén (Herrera), David Rodríguez (Los Santos)

Lugar: Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández

Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández Hora de inicio: 7:30 p.m.

