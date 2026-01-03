Béisbol Juvenil 2026| Estos son los lanzadores abridores para los partidos del sábado 3 de enero en el campeonato nacional
Panamá/La primera jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil está por comenzar y cada equipo anunció oficialmente a los lanzadores que estarán encargados de abrir sus respectivos partidos.
Los lanzadores abridores de los juegos correspondientes al sábado 3 de enero de 2026 son los siguientes:
Colón vs Coclé
- Lanzadores abridores: Abdel Vega (Colón), Dereck Gómez (Coclé)
- Lugar: Estadio José Antonio Remón Cantera
- Hora de inicio: 7:00 p.m.
Darién vs Panamá Este
- Lanzadores abridores: Ariel Cárdenas (Darién), Andrés Vergara (Panamá Este)
- Lugar: Estadio José De La Luz Thompson
- Hora de inicio: 7:30 p.m.
Panamá Metro vs Panamá Oeste
- Lanzadores abridores: Fabián Carrera (Panamá Metro), Joshua Martínez (Panamá Oeste)
- Lugar: Estadio Mariano Rivera
- Hora de inicio: 7:30 p.m.
Chiriquí Occidente vs Bocas del Toro
- Lanzadores abridores: Darvin Santos (Chiriquí Occidente), Roberto Núñez (Bocas del Toro)
- Lugar: Estadio Calvin Byron
- Hora de inicio: 7:30 p.m.
Chiriquí vs Veraguas
- Lanzadores abridores: Jonathan Guerra (Chiriquí), Amilkar Bazán (Veraguas)
- Lugar: Estadio Omar Torrijos
- Hora de inicio: 7:30 p.m.
Herrera vs Los Santos
- Lanzadores abridores: Rogelio Jaén (Herrera), David Rodríguez (Los Santos)
- Lugar: Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández
- Hora de inicio: 7:30 p.m.