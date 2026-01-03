Béisbol Juvenil 2026| Estos son los lanzadores abridores para los partidos del sábado 3 de enero en el campeonato nacional

Lanzadores abridores de la primera jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026
Lanzadores abridores de la primera jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 / Fedebeis

Panamá/La primera jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil está por comenzar y cada equipo anunció oficialmente a los lanzadores que estarán encargados de abrir sus respectivos partidos.

Los lanzadores abridores de los juegos correspondientes al sábado 3 de enero de 2026 son los siguientes:

Colón vs Coclé

  • Lanzadores abridores: Abdel Vega (Colón), Dereck Gómez (Coclé)
  • Lugar: Estadio José Antonio Remón Cantera
  • Hora de inicio: 7:00 p.m.

Darién vs Panamá Este

  • Lanzadores abridores: Ariel Cárdenas (Darién), Andrés Vergara (Panamá Este)
  • Lugar: Estadio José De La Luz Thompson
  • Hora de inicio: 7:30 p.m.

Panamá Metro vs Panamá Oeste

  • Lanzadores abridores: Fabián Carrera (Panamá Metro), Joshua Martínez (Panamá Oeste)
  • Lugar: Estadio Mariano Rivera
  • Hora de inicio: 7:30 p.m.

Chiriquí Occidente vs Bocas del Toro

  • Lanzadores abridores: Darvin Santos (Chiriquí Occidente), Roberto Núñez (Bocas del Toro)
  • Lugar: Estadio Calvin Byron
  • Hora de inicio: 7:30 p.m.

Chiriquí vs Veraguas

  • Lanzadores abridores: Jonathan Guerra (Chiriquí), Amilkar Bazán (Veraguas)
  • Lugar: Estadio Omar Torrijos
  • Hora de inicio: 7:30 p.m.

Herrera vs Los Santos

  • Lanzadores abridores: Rogelio Jaén (Herrera), David Rodríguez (Los Santos)
  • Lugar: Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández
  • Hora de inicio: 7:30 p.m.

