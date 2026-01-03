Béisbol Juvenil 2026| Conoce a los tres homenajeados en el campeonato nacional

¡IMPERDIBLE! Sintoniza hoy el juego inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 entre Colón y Coclé desde las 7:00 pm. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Tradicionalmente los campeonatos nacionales de béisbol en Panamá, ya sean juvenil o mayor, se les dedican a personas que han dedicado sus vidas el enaltecimiento y desarrollo de esa disciplina deportiva en el país. Este año no es la excepción.

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se dedica a tres exbeisbolistas que dieron lo mejor de sí por su provincia, Coclé, y por Panamá en torneos internacionales. Se trata de Benjamín Salamín, Darío Agrazal y David Rivas.

A continuación presentamos una reseña de estas tres destacadas figuras del béisbol panameño.

Benjamín "Ben" Salamín

Pelotero versátil, oriundo de Aguadulce Centro, nacido el 30 de julio de 1955. Destacó en el cuadro interior, principalmente en la segunda base, dejando una huella imborrable en la Leña Roja de Coclé, equipo con el que también se coronó en 1987.

Sus números para la historia:

Hits: 445

445 Turnos al bate: 1,421

1,421 Promedio de por vida: .313

.313 Dobles: 71

Darío Agrazal

Lanzador zurdo oriundo de El Roble, Aguadulce, nacido el 19 de marzo de 1967. Jugó con la Leña Roja de Coclé en categoría juvenil (1984-1985) y posteriormente formó parte del equipo Mayor de Coclé hasta la temporada 2005. Fue pieza clave en el único campeonato mayor obtenido por Coclé en 1987.

Sus números históricos en el béisbol mayor:

958.2 entradas trabajadas

entradas trabajadas 972 ponches propinados

ponches propinados 77 juegos ganados

juegos ganados 46 juegos perdidos

juegos perdidos Solo 2 jonrones permitidos en toda su carrera.

David Rivas

Receptor oriundo de El Cañaveral, Penonomé, nacido el 17 de diciembre de 1964. Figura respetada y parte fundamental de los años dorados del equipo mayor de Coclé, también campeón en 1987.

Sus números para la historia:

Hits: 671

671 Turnos al bate: 1,964

1,964 Promedio de por vida: .341

.341 Carreras anotadas: 379

Los tres homenajeados fueron seleccionados por los miembros de la junta directiva de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) y presentados en una conferencia de prensa realizada el 19 de diciembre de 2025.

